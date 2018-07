Trump invita Putin a Washington in autunno

Trump vuole invitare Putin a Washington in autunno : Trump vuole invitare Putin a Washington in autunno Trump vuole invitare Putin a Washington in autunno Continua a leggere L'articolo Trump vuole invitare Putin a Washington in autunno proviene da NewsGo.

Ex Ministro esteri Germania invita l'Europa a rispondere duramente a Trump - : L'ex Ministro degli esteri tedesco Sigmar Gabriel ha chiesto una "risposta europea tenace e, soprattutto, unificata" alla richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di aumentare le spese ...

Donald Trump invita Giuseppe Conte alla Casa Bianca il prossimo 30 luglio : Una nota della Casa Bianca, seguita da quella di Palazzo Chigi, ha confermato la data della visita del presidente del Consiglio italiano a Washington già più volte preannunciata. Intanto dalla sua visita ufficiale negli Usa parla la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati: "Europeismo ed Atlantismo non sono mai in contrapposizione".Continua a leggere

"Italia cruciale per la stabilità" Trump invita Conte alla Casa Bianca : "L'Italia è cruciale per portare stabilità nella regione del Mediterraneo". Ne è convinto Donald Trump che per questo ha invitato il premier italiano Giuseppe Conte alla Casa Bianca il 30 luglio prossimo "per un colloquio privato seguito da una riunione bilaterale estesa". Un vertice per "riconoscere anche i legami storici e culturali tra i due Paesi che sostengono la relazione bilaterale". Roma e Washington punteranno "a rafforzare la ...

Kim invita Trump che accetta e ricambia : 0.49 Uno scambio di inviti, reciprocamente accettati: Kim ha chiesto a Trump di visitare Pyongyang e il leader Usa ha ricambiato l'invito al leader nordcoreano di andare negli Usa. Lo riporta l'agenzia di stato Kcna,secondo cui il vertice di Singapore ha rappresentato "un cambio di rotta radicale" nelle relazioni tra i due paesi e sottolinea l'importanza dell'accordo per portare avanti azioni " simultanee" per arrivare alla pace e alla ...

Summit Usa-Corea - Trump ottimista. Kim lo invita a Pyongyang - : "Andrà molto bene", ha affermato il presidente Usa durante il pranzo con il premier malese, Lee Hsien Loong, di cui è ospite. Secondo un quotidiano sudcoreano, che cita una fonte anonima, il leader ...

G7 - Conte : 'Con Usa rapporto strategico'. Trump lo invita a Washington | : Il presidente del Consiglio italiano, a margine del vertice a Charlevoix, ha anche auspicato "la politica del dialogo" per riammettere Mosca ai summit internazionali

