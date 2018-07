Trovato morto ragazzo scomparso a Roma : ANSA, - Roma, 20 LUG - Il corpo di un ragazzo è stato Trovato nel pomeriggio in un avvallamento su via Braccianese. Secondo quanto si è appreso, sembra si tratti di Matteo Barbieri il ragazzo ...

Roma - ragazzo scomparso Trovato morto : L"hanno trovato morto. Il cadavere di Matteo Barbieri, 18 anni, scomparso nella notte del 12 luglio, è stato rinvenuto nella campagna tra il chilometro 4 e il chilometro 5 della via Braccianese Claudia. Appena questa mattina la Procura della Repubblica di Roma aveva aperto un fascicolo per omicidio e iscritto nel registro degli indagati alcuni conoscenti del ragazzo. Se sulle prime carabinieri e magistrati ipotizzavano un"esecuzione, vendetta o ...

Trovato morto Matteo Barbieri - era scomparso da 9 giorni : Roma, 20 lug. (AdnKronos) – E’ stato Trovato morto , il ragazzo scomparso nella notte tra l’11 e il 12 luglio dopo aver finito il turno di lavoro come cameriere in un ristorante al quartiere Balduina, a Roma. Il corpo è stato rinvenuto al chilometro 4 della Via Braccianese, accanto alla sua moto. A questo punto appare molto probabile l’ipotesi dell’incidente stradale: il giovane stava infatti tornando a casa ...

