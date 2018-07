: #Trintignant dice addio al cinema - CyberNewsH24 : #Trintignant dice addio al cinema - TelevideoRai101 : Trintignant dice addio al cinema - madliber : RT @ilmessaggeroit: Trintignant dice addio al #cinema dopo mezzo secolo: «Ho il #cancro ma non lo combatto» -

Jean-Louisal. 87 anni, malato, ha annunciato in un'intervista al quotidiano 'Nice Matin', che ha concluso la sua carriera,lunga più di 60 anni e con 160 ruoli interpretati: "Ilè finito". L'attore, apparso per l'ultima volta sul grande schermo l'anno scorso in 'Happy End' di Michael Haneke, ha detto di avere rifiutato un film di Bruno Dumont: "Era interessante ma temevo che non ce l'avrei fatta fisicamente", ha poi spiegato.(Di venerdì 20 luglio 2018)