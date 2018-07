Tria lascia Chigi - comunicazioni dal Mef : Notizie relative agli esiti della riunione saranno diffuse dal ministero dell'Economia, affermano fonti di governo.

DI MAIO vs CONFINDUSTria/ Una polemica che fa comodo - ma lascia l'Italia bloccata : Continuano le polemiche sugli effetti del Decreto dignità. E il ministro Di MAIO si scaglia contro CONFINDUSTRIA: fa terrorismo psicologico. Il commento di SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 08:59:00 GMT)CAOS NOMINE/ Tutti i nomi del valzer che divide M5s e Lega, di S. LucianoGOVERNO vs BOERI/ Il Pd cade nella trappola del polverone permanente, di A. Fanna

Pattinaggio artistico - Maurizio Zandron lascia la nazionale azzurra : sarà un atleta ausTriaco : ... Russia, e ai Campionati Europei di Minsk , Bielorussia, ; potrà invece cercare di ottenere il pass per i Campionati del Mondo in programma a Saitama , Giappone, nel mese di Marzo , iniziando dunque ...

ConfindusTria : Gruppo Marcegaglia lascia Federacciai : Milano, 7 lug. (AdnKronos) – Il Gruppo Marcegaglia lascia Federacciai. La decisione è stata comunicata dal presidente e amministratore delegato Antonio Marcegaglia con una lettera formale di dimissioni, nella quale rassegna anche le proprie dal Consiglio di presidenza, datata 5 luglio 2018. Una scelta, spiega il presidente, “molto sofferta e dolorosa, sia a livello personale che aziendale, vista la cultura fortemente ...

ConfindusTria : Gruppo Marcegaglia lascia Federacciai (2) : (AdnKronos) – Per il presidente Antonio Marcegaglia “la posizione finale di Federacciai” ha rappresentato “una clamorosa e inaspettata inversione rispetto a quanto ampiamente discusso in sede di Consiglio di Presidenza”. In sostanza, “si è deciso di smentire i precedenti pronunciamenti di Federacciai stessa, comunicati alle istituzioni nazionali e comunitarie a favore della linea dettata da ...

F1 AusTria - Arrivabene e l'orgoglio Ferrari : «Lasciate guidare Raikkonen» : E dico, lasciate divertire Leclerc e lasciate guidare Kimi, che è un campione del mondo. Ordini di scuderia? Oggi avevamo deciso di lasciarli guidare, entrambi hanno lottato tutta la gara '. TUTTO ...

Migranti - Tria cancella l’incontro con Le Maire. «Vertice nei prossimi giorni». Merkel : l’Italia non va lasciata sola : Dopo le dure parole del portavoce di Macron per la vicenda Aquarius il ministro dell’Economia annulla la visita in Francia dove oggi avrebbe dovuto incontrare Le Maire, confermato invece l’incontro di domani con il tedesco Scholz. In forse la missione di Conte all’Eliseo in programma venerdì...

Moscetti lascia - ConfindusTria riapre il caso "Sole" : Marcello Zacché Come anticipato dal Giornale e ormai atteso dal mercato, l'ad del Sole 24 Ore Franco Moscetti lascia il suo incarico, con un anno di anticipo sulla scadenza naturale. L'azionista di ...