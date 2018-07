Trenord | sindacati | preoccupazione per separazione da Fs

Sciopero treni - oggi stop Trenord / Ultime notizie - sindacati “80% corse cancellate” : azienda “2/3 funzionanti” : Sciopero treni oggi 6 luglio 2018: stop Trenord in fascia 9-17, Ultime notizie , info e orari. sindacati Orsa-Cub in Sciopero : disagi corse Aeroporti, ci saranno bus sostitutivi(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 17:40:00 GMT)

Sciopero Trenord - sindacati : “70-80% dei treni cancellati”. Azienda : “In circolazione due terzi dei convogli previsti” : Lo Sciopero Trenord di venerdì 6 luglio è andato a segno all’80 per cento. Anzi no, al 30 per cento. E’ partita immancabile la guerra di cifre fra i sindacati Orsa e Cub da un lato e Trenord dall’altro, sull’adesione alla protesta delle ferrovie regionali lombarde e sul numero dei convogli in servizio. Dopo che le organizzazioni dei lavoratori avevano parlato di 70-80% di convogli cancellati, Trenord ha replicato che ...