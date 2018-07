Treni e aerei a rischio nei prossimi giorni | occhio agli scioperi

Scioperi : Treni - autostrade - alcuni aerei : 21.34 Caos scongiurato per chi viaggia in aereo: è stato revocato lo sciopero di 24 ore dei controllori di volo di sabato prossimo, per un accordo sul rinnovo della parte economica del contratto. Ma il 21 luglio restano disagi per chi vola: sciopero di 24 ore del personale navigante di Blue Panorama e gli assistenti di volo di Vueling.Per chi va in treno: sciopero di 24 ore che interessa Fs, Ntv e Trenord. Venerdì stop degli addetti alle ...

GoEuro - l’app per prenotare aerei - Treni e bus in tutta Europa : La tecnologia è diventata un elemento essenziale nella vita di chi viaggia. Basta avere uno smartphone o un laptop per accedere alle app e ai siti che ci servono per organizzare le nostre vacanze o le nostre trasferte di lavoro: dai biglietti del treno o dell’aereo, passando per gli hotel, fino al calendario degli appuntamenti e così via. La sfida del mondo tech per migliorare il futuro dei viaggi non è più nell’organizzazione, ma nel rendere ...

Calendario scioperi dei trasporti pubblici - Treni e aerei di giugno 2018 : L’estate comincia male con lo sciopero generale dei trasporti che impedira' a molti lavoratori e vacanzieri di spostarsi durante il mese di giugno 2018. Le astensioni dal lavoro e le proteste sindacali sono parecchie, alcune di 24 ore nazionali, il che significa la paralisi totale dell’intera nazione. Gli scioperi interesseranno tutti i settori: aereo, ferroviario, trasporto pubblico e privato locale e trasporto merci. Sciopero nazionale ...

Sciopero - oggi trasporti a rischio : stop per aerei - bus - metro e Treni : Giornata complicata oggi per chi deve viaggiare o utilizzare mezzi pubblici: possibili disagi nei trasporti per una serie di scioperi che interessano treni, aerei e anche mezzi pubblici. Sono infatti previsti uno Sciopero nazionale del trasporto ferroviario, uno Sciopero nazionale e alcuni locali del personale dell'Enav, mentre a livello locale sono a rischio i mezzi del trasporto pubblico nel Lazio e a Torino.--Le Ferrovie dello Stato Italiane ...

