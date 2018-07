Trapani è la città siciliana con meno tasse per le imprese

Migranti - la nave Diciotti a Trapani ma in città in tanti stanno con Salvini : Arriverà nelle prime ore del mattino al molo Ronciglio di Trapani la nave della Guardia Costiera con i Migranti soccorsi dal rimorchiatore Vos Thalassa. I trapanesi non hanno preso bene la notizia. L'80% degli intervistati...

Cuneo la città “più magra”‘ - La Spezia quella “più in carne” e Trapani la “più giovane” : Sono attente alla prevenzione primaria e chiedono maggiore accessibilità a programmi di screening e diagnosi precoce, non solo in ambito cardiovascolare ma anche dermatologico (il 58%), ginecologico (24%) e dell’Hiv (17%). E’ la fotografia che emerge dall’analisi delle schede delle oltre 2.600 donne visitate sul truck dell’iniziativa ‘Prevenzione Possibile. La salute al femminile‘, realizzata con il patrocinio ...

Trapani : Cisl - auguri a neo sindaco Tranchida - adesso risposte alla città : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - "auguriamo un buon lavoro al neo eletto sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, al quale rinnoviamo la nostra disponibilità ad avviare un dialogo sugli interventi da mettere in campo per il rilancio della città, bisogna imprimere la svolta al più presto". Cosi il segreta

Trapani : prostituzione in centro massaggi - arrestata cittadina cinese : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) - Ufficialmente era un centro massaggi, ma bastava pagare un piccolo sovrapprezzo per usufruire di prestazioni sessuali. Con l'accusa di sfruttamento della prostituzione i carabinieri hanno arrestato a Marsala, nel Trapanese, Biying Chen, cinese di 40 anni. Secondo gli i

Trapani : prostituzione in centro massaggi - arrestata cittadina cinese : Palermo, 12 mag. (AdnKronos) – Ufficialmente era un centro massaggi, ma bastava pagare un piccolo sovrapprezzo per usufruire di prestazioni sessuali. Con l’accusa di sfruttamento della prostituzione i carabinieri hanno arrestato a Marsala, nel Trapanese, Biying Chen, cinese di 40 anni. Secondo gli investigatori dell’Arma era lei a gestire la struttura in pieno centro dove almeno tre ragazze, tutte di nazionalità cinese, si ...