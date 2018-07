Trans suicida | i genitori non gli pagano il funerale Chiude il centro aiuto e il 22enne

Trans si suicida a 22 anni e la famiglia non reclama il corpo : organizzata raccolta fondi online per funerali : Daine Grey era in crisi dopo la chiusura estiva del centro aiuto del campus universitario. Mobilitazione social della comunità Lgbt e in tre giorni raggiunta la somma per la sepoltura

