: “Nessun traffico ovuli”, prosciolto il ginecologo Antinori - LaStampa : “Nessun traffico ovuli”, prosciolto il ginecologo Antinori - TelevideoRai101 : Traffico ovuli, prosciolto Antinori - TelelombardiaTV : ANTINORI, NON CI FU TRAFFICO DI OVULI - -

Il ginecologo Severinoè stato, con alcuni coimputati, dall'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commercializzazione di. E' stato rinviato a giudizio per reati minori. Lo ha deciso il gup di Milano, Ferraro, che ha assolto con formula piena una delle segretarie della Clinica Matris di Milano che aveva scelto il rito abbreviato. Stralciata inoltre la posizione di 9 persone e trasmessi per competenza gli atti a Como.(Di venerdì 20 luglio 2018)