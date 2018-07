Tour | Sagan sfreccia a Valence e fa tris Kristoff e Demare piazzati

Tour de France 2018 - Peter Sagan : “Contento di aver battuto rivali come Kristoff e Démare” : Tornano le volate e torna a brillare la maglia iridata di Peter Sagan al Tour de France 2018. Lo slovacco ottiene la terza vittoria in questa Grande Boucle beffando allo sprint Alexander Kristoff e Arnaud Demare. Queste le dichiarazioni del fenomeno slovacco nel post gara: “Dopo tre giorni per gli scalatori, questa tappa è stata come un pezzo d’oro per i velocisti. Per tutti è stata una frazione tranquilla prima di un finale a tutta. Sono molto ...

Tour de France 2018 - risultato 13ma tappa : Peter Sagan concede il tris. Battuti Kristoff e Demare : Peter Sagan cala il tris al Tour de France 2018 e si impone anche sul traguardo di Valence, nella tredicesima tappa. Il campione del mondo ha battuto in una volata di gruppo il norvegese Alexander Kristoff e il Francese Arnaud Démare, rafforzando la leadership della maglia verde. Giornata tranquilla per gli uomini di classifica con Geraint Thomas che resta sempre in giallo. Subito dopo il via partono all’attacco due corridori: Thomas De ...

Tour de France 2018 - le altre classifiche : Sagan sempre in verde - Alaphilippe a pois : Tappa di passaggio quella odierna per il Tour de France 2018: non cambia praticamente nulla nelle altre classifiche. Maglia verde 1 PETER Sagan 111 BORA – HANSGROHE 398 PTS – – 2 ALEXANDER KRISTOFF 95 UAE TEAM EMIRATES 170 PTS – – 3 ARNAUD DEMARE 151 GROUPAMA – FDJ 133 PTS – – 4 JOHN DEGENKOLB 194 TREK – SEGAFREDO 128 PTS – – 5 ANDREA PASQUALON 216 WANTY – GROUPE GOBERT 100 ...

Tour de France – Tripletta di Peter Sagan : il campione del mondo trionfa a Valence : Peter Sagan da urlo sul traguardo di Valence: lo slovacco campione del mondo cala il tris al Tour de France Dopo le forti emozioni di ieri, sull’Alpe d’Huez, dove il primo a tagliare il traguardo è stato un eccellente Geraint Thomas, attuale maglia gialla, oggi il Tour de France, orfano di Vincenzo Nibali, ha visto protagonisti i velocisti. 169,5, i km percorsi dai corridori da Bourg d’Oisans a Valence nella 13ª tappa ...

Tour de France – Velocisti protagonisti nella 13ª tappa : Sagan e Colbrelli favoriti : Il percorso della 13ª tappa del Tour de France vedrà i Velocisti darsi battaglia: occhi puntati su Sagan Dopo le fatiche di ieri, sull’Alpe d’Huez, le polemiche, le cadute e i ritiri, i ciclisti tornano in sella alle loro bici per la 13ª tappa del Tour de France. Dopo le tre toste frazioni di montagna, oggi i corridori affronteranno un percorso prevalentemente pianeggiante, con due gpm di terza e quarta categoria. Una tappa per ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : Bourg d’Oisans-Valence. Tornano in scena i velocisti - Sagan scalpita : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tredicesima frazione del Tour de France 2018. La tappa di oggi prevede 169,5km pianeggianti da Bourg d’Oisans a Valence, ad eccezione di due Gran Premi della Montagna (uno di terza e uno di quarta categoria) che tuttavia non dovrebbero mettere in dubbio un arrivo in volata. Peter Sagan ormai ha ipotecato la maglia verde, il campione del Mondo infatti vanta 210 punti in più di Alexander ...

Tour de France 2018 - tredicesima tappa Bourg d’Oisans-Valence : tornano in scena i velocisti. Sagan lotta per la maglia verde : Dopo il durissimo trittico sulle Alpi, oggi torneranno in scena i velocisti al Tour de France 2018. La tredicesima tappa, 169 km da Bourg d’Oisans a Valence, presenta infatti un percorso quasi totalmente pianeggiante, che dovrebbe risolversi in un classico sprint di gruppo. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della tredicesima tappa del Tour de France. Percorso Poco dopo il via ci sarà una lunga discesa fino al km ...

Tour de France 2018 - le altre classifiche : Peter Sagan sempre più in verde - Pierre LaTour difende la maglia bianca : Non cambiano le altre classifiche del Tour de France 2018 al termine dell’undicesima tappa. Peter Sagan e Julian Alaphilippe, entrambi all’attacco oggi, rafforza la leadership rispettivamente della maglia verde e di quella a pois. Mentre Pierre LaTour riesce a difendere la maglia bianca e ora guida la classifica dei giovani con 2’03” su Guillaume Martin. CLASSIFICA A PUNTI (maglia verde): 1 Peter Sagan BORA – HANSGROHE 339 ...

Tour de France 2018 - le altre classifiche : Peter Sagan rafforza la maglia verde - Andersen miglior giovane : Peter Sagan allunga in testa alla classifica a punti del Tour de France: il Campione del Mondo rafforza la propria maglia verde, ora ha 81 punti di vantaggio su Fernando Gaviria. Tutto invariato invece nella classifica scalatori (muterà sulle Alpi) e nella classifica dei giovani. CLASSIFICA A PUNTI (maglia verde): RANK RIDER RIDER NO. TEAM POINTS B P 1 Peter Sagan 111 BORA – ...

Tour de France 2018 - le altre classifiche. Peter Sagan rafforza la maglia verde : Peter Sagan allunga nella classifica a punti al Tour de France 2018 grazie al secondo posto nell’ottava tappa e alla penalizzazione di Fernando Gaviria: ora il Campione del Mondo ha 63 lunghezze di vantaggio sul colombiano. Tutto invariato nelle classifiche scalatori e giovani. CLASSIFICA A PUNTI (maglia verde): RANK RIDER RIDER NO. TEAM POINTS B P 1 Peter Sagan 111 BORA – ...

Tour de France – Spallate ed esilaranti imitazioni : che divertimento con Sagan e Nibali alla partenza dell’8ª tappa [GALLERY] : Che spettacolo con Sagan e Nibali: divertimento all’inizio dell’ottava tappa del Tour de France 2018 E’ iniziata l’ottava tappa del Tour de France: ancora una volta saranno i velocisti i protagonisti alla Grande Boucle, in attesa delle tappe montuose della prossima settimana e del pavè di domani. Intanto, nei primi momenti della tappa odierna, sono Sagan e Nibali ad attirare l’attenzione, i due campioni sono ...