Tour de France | Mark Cavendish | ‘Io non mi ritiro mai’

Dopo il durissimo trittico sulle Alpi, oggi torneranno in scena i velocisti al Tour de France 2018. La tredicesima tappa, 169 km da Bourg d'Oisans a Valence, presenta infatti un percorso quasi totalmente pianeggiante, che dovrebbe risolversi in un classico sprint di gruppo.

oggi, venerdì 20 luglio, si disputa la tredicesima tappa del Tour de France 2018, da Bourg d'Oisans a Valence, per un totale di 169,5km. Nuovo arrivo dedicato ai velocisti dopo tre giornate di saliscendi sulle più impetuose alture alpine, tuttavia mancano diversi protagonisti sui traguardi pianeggianti della scorsa settimana: Mark Cavendish e Marcel Kittel hanno concluso l'undicesima frazione fuori tempo massimo

VIDEO e FOTO Caduta Vincenzo Nibali : colpa di un tifoso sull’Alpe d’Huez! Lo Squalo impigliato in una cinghia - addio Tour de France : Vincenzo Nibali è stato costretto a ritirarsi dal Tour de France a causa di una frattura vertebrale dovuta a una Caduta a quattro chilometri dalla cima dell’Alpe d’Huez. Lo Squalo stava pedalando benissimo, stava rispondendo all’attacco di Chris Froome e sembrava in forma smagliante, pronto a lottare per la vittoria di tappa e per dare sempre più concretamente l’assalto alla maglia gialla. Proprio sul più bello, però, è ...

Il direttore del Tour de France e le scuse a Nibali - Prudhomme aspetta Vincenzo al rientro dall’ospedale [VIDEO] : Christian Prudhomme ha atteso Vincenzo Nibali al rientro dall’ospedale di Grenoble: lo splendido gesto del direttore del Tour de France nei confronti del corridore italiano Gli esami strumentali eseguiti all’ospedale di Grenoble su Vincenzo Nibali hanno rivelato che il ciclista della Bahrain-Merida ha riportato una vertebra rotta dopo la caduta di oggi. Il capitombolo in cui è incappato il corridore, durante la fase finale ...

Nibali si ritira dal Tour de France per una frattura a una vertebra : Quello che si temeva è stato confermato: Vincenzo Nibali ha riportato la frattura di una vertebra nella caduta di oggi pomeriggio sulle rampe dell'Alpe d'Huez, quando mancavano 3 km al traguardo della 12^ tappa del Tour de France. Lo hanno certificato i medici dell'ospedale di Grenoble dove il ciclista è stato sottoposto ad approfonditi controlli con diagnositica per immagini. E questo significa ...

Tour de France 2018 : Vincenzo Nibali si ritira. Confermata la frattura vertebrale - lo Squalo costretto a lasciare la Grande Boucle : Il Tour de France di Vincenzo Nibali finisce qui. La notizia che nessuno avrebbe voluto sentire è purtroppo arrivata: gli esami radiografici effettuati all’ospedale di Grenoble hanno confermato la frattura vertebrale, che costringe quindi lo Squalo al ritiro. La scalata all’Alpe d’Huez si trasforma quindi in un incubo per il siciliano, che è stato travolto da una moto della Gendermeria a 4 km dal traguardo, mentre aveva accelerato per rispondere ...