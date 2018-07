Tour de France | ecco chi ha abbattuto Nibali | il siciliano a terra per colpa di un tifoso

Nibali - addio al Tour de France : confermata frattura vertebra - : Lo Squalo su twitter saluta i tifosi: "Purtroppo torno a casa, Grazie per il vostro affetto, alla prossima"."Ciao Ragazzi sono di ritorno in hotel, purtroppo l'esito del referto medico non è buono, mi è stata confermata la frattura alla vertebra, domani tornerò a casa per un periodo di recupero". Così Vincenzo Nibali saluta i suoi tifosi sul suo profilo twitter poco dopo la conferma del suo ritiro dal Tour de France: "Grazie per tutto il vostro ...

Tour de France - Mark Cavendish : ‘Io non mi ritiro mai’ : Il Tour de France di Mark Cavendish è finito ieri durante la tappa di La Rosiere [VIDEO], la frazione numero undici della corsa. Il campione britannico era partito in questo Tour con qualche dubbio sulla sua condizione dopo le tante cadute della prima meta' della stagione, e la strada ha palesato in maniera spietata tutte le sue difficolta'. Negli sprint non è andato oltre un modesto ottavo posto ed appena arrivate le grandi montagne non è ...

Tour de France 2018 - tredicesima tappa Bourg d’Oisans-Valence : tornano in scena i velocisti. Sagan lotta per la maglia verde : Dopo il durissimo trittico sulle Alpi, oggi torneranno in scena i velocisti al Tour de France 2018. La tredicesima tappa, 169 km da Bourg d’Oisans a Valence, presenta infatti un percorso quasi totalmente pianeggiante, che dovrebbe risolversi in un classico sprint di gruppo. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della tredicesima tappa del Tour de France. Percorso Poco dopo il via ci sarà una lunga discesa fino al km ...

Tour de France 2018 - la tappa di oggi (20 luglio) : Bourg d’Oisans-Valence. Orario - altimetria e come vederla in tv : oggi, venerdì 20 luglio, si disputa la tredicesima tappa del Tour de France 2018, da Bourg d’Oisans a Valence, per un totale di 169,5km. Nuovo arrivo dedicato ai velocisti dopo tre giornate di saliscendi sulle più impetuose alture alpine, tuttavia mancano diversi protagonisti sui traguardi pianeggianti della scorsa settimana: Mark Cavendish e Marcel Kittel hanno concluso l’undicesima frazione fuori tempo massimo, mentre il strenuante ...

VIDEO e FOTO Caduta Vincenzo Nibali : colpa di un tifoso sull’Alpe d’Huez! Lo Squalo impigliato in una cinghia - addio Tour de France : Vincenzo Nibali è stato costretto a ritirarsi dal Tour de France a causa di una frattura vertebrale dovuta a una Caduta a quattro chilometri dalla cima dell’Alpe d’Huez. Lo Squalo stava pedalando benissimo, stava rispondendo all’attacco di Chris Froome e sembrava in forma smagliante, pronto a lottare per la vittoria di tappa e per dare sempre più concretamente l’assalto alla maglia gialla. Proprio sul più bello, però, è ...

Il direttore del Tour de France e le scuse a Nibali - Prudhomme aspetta Vincenzo al rientro dall’ospedale [VIDEO] : Christian Prudhomme ha atteso Vincenzo Nibali al rientro dall’ospedale di Grenoble: lo splendido gesto del direttore del Tour de France nei confronti del corridore italiano Gli esami strumentali eseguiti all’ospedale di Grenoble su Vincenzo Nibali hanno rivelato che il ciclista della Bahrain-Merida ha riportato una vertebra rotta dopo la caduta di oggi. Il capitombolo in cui è incappato il corridore, durante la fase finale ...

Nibali si ritira dal Tour de France per una frattura a una vertebra : Quello che si temeva è stato confermato: Vincenzo Nibali ha riportato la frattura di una vertebra nella caduta di oggi pomeriggio sulle rampe dell'Alpe d'Huez, quando mancavano 3 km al traguardo della 12^ tappa del Tour de France. Lo hanno certificato i medici dell'ospedale di Grenoble dove il ciclista è stato sottoposto ad approfonditi controlli con diagnositica per immagini. E questo significa ...

