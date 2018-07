Tour de France 2018 | risultato 13ma tappa | Peter Sagan concede il tris Battuti Kristoff

Tour de France 2018 - le altre classifiche : Sagan sempre in verde - Alaphilippe a pois : Tappa di passaggio quella odierna per il Tour de France 2018: non cambia praticamente nulla nelle altre classifiche. Maglia verde 1 PETER Sagan 111 BORA – HANSGROHE 398 PTS – – 2 ALEXANDER KRISTOFF 95 UAE TEAM EMIRATES 170 PTS – – 3 ARNAUD DEMARE 151 GROUPAMA – FDJ 133 PTS – – 4 JOHN DEGENKOLB 194 TREK – SEGAFREDO 128 PTS – – 5 ANDREA PASQUALON 216 WANTY – GROUPE GOBERT 100 ...

Classifica Tour de France 2018 : Thomas resta in maglia gialla - Froome e Dumoulin lo tallonano : Tredicesima tappa tranquilla per il Tour de France 2018: non cambia nulla in Classifica generale, Geraint Thomas resta in maglia gialla davanti al compagno di squadra Chris Froome. Di seguito la Classifica generale del Tour de France 2018 al termine della tredicesima tappa. Classifica GENERALE Tour DE France 2018 (Dopo la tredicesima tappa) 1 GERAINT Thomas 8 TEAM SKY 53H 10′ 38” – B : 23” – 2 CHRIS Froome 1 TEAM ...

Tour de France – Tripletta di Peter Sagan : il campione del mondo trionfa a Valence : Peter Sagan da urlo sul traguardo di Valence: lo slovacco campione del mondo cala il tris al Tour de France Dopo le forti emozioni di ieri, sull’Alpe d’Huez, dove il primo a tagliare il traguardo è stato un eccellente Geraint Thomas, attuale maglia gialla, oggi il Tour de France, orfano di Vincenzo Nibali, ha visto protagonisti i velocisti. 169,5, i km percorsi dai corridori da Bourg d’Oisans a Valence nella 13ª tappa ...

Tour de France 2018 - la tappa di domani : Saint-Paul-Trois-Châteaux > Mende. Orario d’inizio - percorso e come vederla in tv : Sabato insidioso al Tour de France 2018. I tapponi alpini sono passati, si attendono i Pirenei, ma nel frattempo, prima dell’ultimo giorno di riposo della Grande Boucle, si affronta la quattordicesima tappa, da Saint-Paul-Trois-Châteaux a Mende, davvero molto interessante. Partenza vallonata, ma abbastanza tranquilla, nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi, la parte più insidiosa però è sul finale: ancora discesa, prima di approcciare la ...

Diretta/ Tour de France 2018 : streaming video e tv. Il gruppo aumenta il ritmo (13^ tappa) : Diretta Tour de France 2018: info streaming video e tv della 13^ tappa della Grande Boucle, attesa oggi venerdi 20 luglio da Bourg d'Oisans fino a Valence.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 16:18:00 GMT)

Fumogeni - pugni - selfie e spintoni : con la caduta di Nibali al Tour de France anche nel ciclismo scoppia l’allarme “tifoseria” come gli ultras del calcio : La caduta di Nibali al Tour de France provocata da un tifoso e l’allarme “tifoseria” anche nel ciclismo, proprio come gli ultras del calcio Per l’incidente sulle strade del Tour che ieri ha coinvolto, e poi costretto al ritiro, Vincenzo Nibali, il direttore del Giro d’Italia Mauro Vegni e’ sicuro: “non hanno colpa agli organizzatori. Se anche mettessimo km e km in piu’ di transenne – ...

Tour de France - il direttore Prudhomme è durissimo dopo la caduta di Nibali sull’Alpe d’Huez : “mai più fumogeni - non c’entrano niente col ciclismo” : Tour de France, le parole del direttore Christian Prudhomme dopo la caduta di Nibali sull’Alpe d’Huez “La salita sull’Alpe d’Huez è stata dolorosa. I corridori del Tour, i campioni di questa gara, devono essere rispettati“. Così il direttore del Tour de France Christian Prudhomme ha chiesto ai tifosi di mostrare più rispetto il giorno dopo la caduta di Nibali provocata da uno spettatore e i fischi sul ...

Tour de France – Caduta Nibali - parla il ds Volpi : ” si potrà dire di tutto per riempire le pagine dei giornali ma…” : Il ds della Bahrain Merida commenta la Caduta di Vincenzo Nibali e il ritiro dello Squalo dal Tour de France 2018 Una Caduta amarissima, quella di ieri al Tour de France per Vincenzo Nibali: lo Squalo dello Stretto è stato costretto ad abbandonare la grande corsa a tappe Francese a causa di una frattura ad una vertebra che lo costringe ad almeno 15 giorni di assoluto riposo. ”Purtroppo è andata così, ora possiamo dire di tutto ma non ...

Classifica Tour de France 2018/ Thomas in maglia gialla : Sagan in fuga a punti (13^ tappa) : Classifica Tour de France 2018: la maglia gialla è sempre di Geraint Thomas! Ecco le altre graduatorie prima della 13^ tappa Bours d'Oisans-Valence.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 14:56:00 GMT)

Tour de France – Caduta Nibali - Bugno difende l’organizzazione : “non è facile! Bisogna fare i conti con l’educazione dei tifosi” : Gianni Bugno, ex campione di ciclismo, ha preso le difese degli organizzatori del Tour de France dopo le polemiche nate a seguito della Caduta di Vincenzo Nibali nella tappa di ieri Brutta, terribile Caduta per Vincenzo Nibali, ieri, a pochi km dal traguardo della 12ª tappa del Tour de France. Il siciliano della Bahrain Merida è stato costretto a dire addio alla Grande Boucle, a causa delle conseguenze riportare: una frattura ad una ...

Diretta/ Tour de France 2018 : streaming video e tv. De Gendt subito all'attacco (13^ tappa) : Diretta Tour de France 2018: info streaming video e tv della 13^ tappa della Grande Boucle, attesa oggi venerdi 20 luglio da Bourg d'Oisans fino a Valence.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 14:12:00 GMT)

DIRETTA/ Tour de France 2018 : streaming video e tv. In strada - si parte! (Bourg d’Oisans-Valence 13^ tappa) : DIRETTA Tour de France 2018: info streaming video e tv della 13^ tappa della Grande Boucle, attesa oggi venerdi 20 luglio da Bourg d'Oisans fino a Valence.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 13:06:00 GMT)

Tour de France - i corridori chiedono più sicurezza : Oggi purtroppo nulla è cambiato e nell'evento sportivo tra i più seguiti al mondo, terzo per numeri dopo Olimpiadi e mondiali di calcio, nulla è cambiato. Oltre alla sicurezza dell'atleta che deve ...

Tour de France – Velocisti protagonisti nella 13ª tappa : Sagan e Colbrelli favoriti : Il percorso della 13ª tappa del Tour de France vedrà i Velocisti darsi battaglia: occhi puntati su Sagan Dopo le fatiche di ieri, sull’Alpe d’Huez, le polemiche, le cadute e i ritiri, i ciclisti tornano in sella alle loro bici per la 13ª tappa del Tour de France. Dopo le tre toste frazioni di montagna, oggi i corridori affronteranno un percorso prevalentemente pianeggiante, con due gpm di terza e quarta categoria. Una tappa per ...