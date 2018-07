Totti segna il gol dell' anno | destro magico e palla nel sette

ilgiornale

(Di venerdì 20 luglio 2018) Trigoria è sempre Trigoria. Il centro sportivoa Roma è stato per anni la casa di Francesco. Il "Pupone", che oggi ha quasi 42 anni, pur lavorando come dirigente per la società giallorossa si diverte sovente a giocare alcune partitelle con amici e rappresentative di amatori. L'ultima sfida contro una selezione di giornalisti ha riportato alla memoria die del pubblico presente sugli spalti di Trigoria le imprese'ottavo re di Roma, che hato un meraviglioso gol diad incrociare.L'1 luglio 2017 è una data scolpita nella memoria dei tifosi giallorossi. Quel giorno Francesco, il capitano di mille battaglie e l'eroeo scudetto del 2001, annunciò il suo ritiro dal mondo del calcio. Almeno da giocatore professionista. Perché dopo avere frequentato per poco tempo - e con scarso successo - il corso da allenatore al centro tecnico di Coverciano,è ...