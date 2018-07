Torino | ernia per Bonifazi | per il difensore qualche settimana di stop

calcioweb.eu

(Di venerdì 20 luglio 2018) La difesa delperde Kevin. Il giovaneè stato sottoposto ad un intervento chirurgico in laparoscopia dibilaterale. L’operazione è stata eseguita a Milano, presso la clinica Igea, dal professor Giuseppe Sansonetti alla presenza del dottor Paolo Gola, medico sociale del. Il chirurgo ha definito l’intervento perfettamente riuscito. Lo, di alcune settimane, costringe il club granata ad accelerare le operazioni di mercato: ancora in Brasile Lyanco, assente per un lungo infortunio, il reparto arretrato può ora contare soltanto su Izzo, acquistato dal Genoa, sull’esperto Moretti e sulla scommessa Bremer. Lo stesso presidente Cairo, che nelle scorse ore ha visitato il ritiro di Bormio, si è detto pronto a intervenire sul mercato e ha indicato nella difesa e nel centrocampo le priorità indicate da mister Mazzarri.L'articolo ...