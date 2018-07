Tito Boeri vuole candidarsi con il Pd | si dimetta Intervista al capogruppo

Tito Boeri - il tecnico ‘super partes’ che si schiera con il Capitale : È risaputo. Un’ideologia funziona tanto meglio, quanto più si rende invisibile. Fino a presentarsi come naturale. Come l’aria che respiriamo. Più precisamente, ogni ideologia mira a contrabbandare se stessa come naturale. È per questo, tra l’altro, che i cantori del libero mercato deregolamentato presentano la teologia liberoscambista come se fosse naturale al pari delle eclissi e dell’andamento dei ...

Cosa ha detto Tito Boeri sulla storia del "decreto dignità" : Tra le altre cose ha smenTito che la versione di Di Maio sulla "manina" che avrebbe manomesso la relazione tecnica dell'INPS, e ha detto che «bisognava almeno sfogliarla per carpirne i contenuti»

Tito Boeri fa politica dall'Inps Pronto per la segreteria del Pd? : In questi giorni tiene banco il protagonismo del presidente dell'Inps Tito Boeri che da tempo "fa politica" dal più alto scranno della gestione pensionistica italiana. Boeri, giova ricordarlo, è stato per anni direttore della fondazione Debenedetti ed è stato messo alla prestigiosa presidenza da Matteo Renzi.

Decreto dignità - M5S vuole le dimissioni del presidente Inps Tito Boeri : "Sue valutazioni politiche - non tecniche" : Il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni del presidente dell'Inps, Tito Boeri: "Per il suo ruolo, Tito Boeri dovrebbe rimanere fuori dalla contesa politica, mentre le sue valutazioni al Dl dignità sono politiche, non tecniche: per quanto ci riguarda dovrebbe dimettersi", ha dichiarato il capogruppo M5s alla Camera Francesco D'Uva.

Pensioni - Tito Boeri torna su quota 100 e 41 : 'Insostenibili' : Il Presidente dell'Inps, Tito Boeri, è tornato a dire la sua sulle proposte quota 100 e 41 pensate dal nuovo Governo per superare la riforma Fornero. A suo avviso, le due misure, senza paletti, ossia secondo le promesse di Salvini e Di Maio in campagna elettorale, saranno insostenibili per le casse statali e, dunque, irrealizzabili. Se non venissero posti paletti anagrafici, spiega Boeri, il costo sarebbe di oltre 20 miliardi l'anno

L'opposizione scopre un nuovo leader : Tito Boeri : Se vuole fare politica con la sinistra che l'ha nominato si candidi, altrimenti lavori per migliorare la qualità dei servizi offerti dall'Inps ai cittadini".

Tito Boeri umilia Luigi Di Maio : “è lontano dal pianeta!” : Luigi Di Maio viene smascherato definitivamente dal presidente dell’Inps. Tito Boeri senza mezzi termini evidenzia la scarsa capacità del grillino

Tito Boeri in tre mosse stende Di Maio sulle polemiche per i numeri Inps finiti nel Decreto Dignità : In tre mosse il presidente dell'Inps, Tito Boeri, stende Luigi Di Maio sulla questione del Decreto Dignità che secondo le previsioni dell'istituto previdenziale finirebbe per aumentare la disoccupazione e il precariato invece che ridurli. In un audizione alla Camera ha messo in fila i fatti che vanno a smontare la ricostruzione del neoministro del Lavoro. In primis, i dati Inps che prevedono una riduzione di 8mila contratti a tempo ...

Tito Boeri : “Minacciato da chi dovrebbe occuparsi della mia sicurezza. Di Maio no contatto con la crosta terrestre” : “Se nelle sedi istituzionali opportune mi venisse chiesto di lasciare il mio incarico anticipatamente perché ritenuto inadeguato a ricoprirlo, ne trarrei immediatamente le conseguenze. Ciò che non posso neanche prendere in considerazione sono le richieste di dimissioni online e le minacce da parte di chi dovrebbe presiedere alla mia sicurezza personale“. Parole che pesano come pietre quelle del presidente dell’Inps Tito Boeri in ...

Tito Boeri all’Inps - dalle buste arancioni alla lotta allo strapotere sindacale - luce sulle disparità e scontri con l’esecutivo : “Se non avrà più la fiducia del governo e del ministro del Lavoro, Boeri si dimetterà il giorno dopo. Ma dovranno convocarlo per dirglielo. Non si può certo risolvere con un tweet”, spiega una fonte vicina al presidente dell’Inps. Non a caso l’esecutivo sul punto è, almeno in parte, molto cauto e già prospetta un mancato rinnovo a fine incarico perché “il presidente non è minimamente in linea con le idee del governo”, come ha ...

Decreto dignità - l’audizione di Tito Boeri : “La stima di 8 mila posti persi è ottimistica” : «Le stime dell’Inps possono apparire addirittura ottimistiche se si tiene conto che ai lavori in somministrazione vengono estese tutte le restrizioni stabilite dal Decreto per i contratti a tempo determinato». Lo ha detto il presidente dell’Inps Tito Boeri in audizione sul Decreto dignità davanti alle commissioni Finanze e Lavoro della Camera a pro...

Inps - Tito Boeri sugli esodati ha sbagliato tutte le stime : il documento che lo dimostra : Le dichiarazioni dell'Inps vanno sempre prese per oro colato? Le sue previsioni, non i dati distribuiti in consuntivo frutto di calcoli statistici, vanno scolpite sul granito? 'Non direi', dice Cesare ...

Decreto dignità - si infiamma lo scontro : oggi occhi puntati su Tito Boeri : Teleborsa, - Non si placano le polemiche sul Decreto dignità , ormai da giorni al centro della bufera. oggi si prospetta l'ennesima giornata calda con la replica di Tito Boeri in audizione dinanzi ...

Tito Boeri - l'ultimo insulto a Matteo Salvini : 'Io faccio politica? Una sciocchezza colossale' : Il presidente dell'Inps Tito Boeri non arretra di un millimetro dopo settimane di bordate partite da Matteo Salvini che non vede l'ora di liberare la poltrona dell'istituto di previdenza. Boeri però ...