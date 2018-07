Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Berlino 2018 : Marcella Tonioli e la squadra maschile si giocano il podio nel compound : L’Italia si giocherà due finali per il terzo posto nella quarta ed ultima tappa della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. A Berlino lotteranno per il podio Marcella Tonioli nel compound individuale e il terzetto formato da Sergio Pagni, Valerio Della Stua e Elia Fregnan nella gara a squadre. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. ARCO OLIMPICO Mauro Nespoli, reduce dallo straordinario successo a Salt Lake City, si ...

Rugby - Pratichetti annuncia il riTiro : il centro romano ha giocato ben due Mondiali con l’Italia : Matteo Pratichetti ha annunciato l’addio al Rugby giocato: il cento romano ha giocato due Mondiali con l’Italia Dopo tanti anni di battaglie prima sui campi più prestigiosi d’Italia e poi di tutta Europa, il centro Matteo Pratichetti ha deciso di ritirarsi dal Rugby giocato a quasi 33 anni. La decisione è stata presa a seguito delle complicazioni dovute all’ultimo infortunio alle vertebre cervicali del giocatore subito durante ...

Tiro con l’arco – Coppa del Mondo : Andreoli e Nespoli eliminati agli ottavi : Andreoli-Nespoli eliminati agli ottavi. Domani le finali compound con gli azzurri Si ferma agli ottavi di finale la corsa del mixed team arco olimpico formato da Tatiana Andreoli e Mauro Nespoli sconfitto 5-3 dalla Gran Bretagna. Domani l’Italia scende in campo per i bronzi compound che verranno trasmessi in diretta streaming: alle 10:26 la squadra maschile con Sergio Pagni, Valerio Della Stua ed Elia Fregnan sfida per il bronzo la Russia; ...

Tiro con l’Arco - Marcella Tonioli e la squadra maschile compound in finale per il bronzo : L’azzurra affronterà la turca Yesim Bostan e potrebbe guadagnare i punti utili per qualificarsi alla finale di Coppa a Samsun mentre gli azzurri si giocheranno sabato il bronzo con la Russia Nella divisione compound Marcella Tonioli e la squadra maschile (Pagni, Fregnan, Della Stua) conquistano la finale per il bronzo nella quarta tappa di Coppa del Mondo a Berlino: l’azzurra affronterà la turca Yesim Bostan e potrebbe ...

Svelati titolo - copertina e uscita del nuovo album dei Tiromancino - già in pre-order col duetto con Luca Carboni : Il nuovo album dei Tiromancino, l'annunciata raccolta di successi della band, uscirà il 28 settembre su etichetta Sony, ma è già disponibile in pre-order su iTunes ed Apple Music dalla mezzanotte del 19 luglio. Anticipato dal duetto con Alessandra Amoroso in Due Destini, l'album raggiungerà il mercato all'inizio ddell'autunno, il prossimo 28 settembre, sia in formato fisico che digitale, e si intitolerà Fino a qui, a simboleggiare il pezzo di ...

Tumore alla Tiroide - spesso c’è ma non si sente. Ecco quando insospettirsi. Senza andare nel panico - controlla bene queste cose e poi rivolgiti a un medico : Avere un nodulo alla tiroide è una cosa abbastanza frequente. Sono tantissime le persone cui viene diagnosticato. È normale andare nel panico anche se sono tanti gli studi che dimostrano che la maggioranza dei noduli benigni e asintomatici tenuti sotto controllo per cinque anni si dimostra alla fine non pericolosa. Ma, quando si parla di cancro, è difficile stare sereni. “Ogni anno in Italia si ammalano circa 26 donne e 9 uomini ogni ...

Tiro con l’Arco - buone prestazioni degli arcieri azzurri a Berlino : tutti i risultati delle gare in programma : Sono otto gli azzurri che accedono al turno successivo nel torneo individuale della quarta tappa di World Cup, Nespoli unico italiano nel ricurvo Mauro Nespoli, Lucilla Boari, Tanya Giaccheri e Tatiana Andreoli avanzano nell’individuale arco olimpico nella quarta tappa di World Cup a Berlino. Eliminati invece Marco Galiazzo, David Pasqualucci, Amedeo Tonelli e Vanessa Landi. Nella divisione compound accedono ai 16esimi Elia Fregnan e ...

GINO BARTALI/ Il riTiro ufficiale e la medaglia d’oro : ecco il suo ruolo nella Seconda guerra mondiale : GINO BARTALI, chi è il grande ciclista italiano omaggiato dal doodle di Google: dalla rivalità con Fausto Coppi alla cittadinanza onoraria di Israele.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:40:00 GMT)

Tiro a volo - Coppa del Mondo 2018 : nel trap maschile è DOPPIETTA ITALIA!!! Primo Prosperi - secondo Frasca : Una fantastica DOPPIETTA nel trap maschile regala all’Italia la vetta momentanea del medagliere prima della prova a coppie miste, nell’ultima tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo, in corso a Tucson, negli USA. Nella notte italiana, nella finale del trap maschile si è classificato Primo Simone Lorenzo Prosperi, mentre è giunto secondo Erminio Frasca. Prosperi, classe 1985, ha chiuso la finale a sei con 43/50, precedendo ...

Tiro con l'arco - Coppa del Mondo : bene gli azzurri a Berlino : Terminata la giornata dedicata alle 72 frecce di ranking round della quarta tappa di Coppa del Mondo a Berlino. Mauro Nespoli è settimo, bene anche le azzurre dell'olimpico. Domani , mercoledì, i ...

Tiro con l’arco – Coppa del Mondo : bene gli azzurri a Berlino : Terminata la giornata dedicata alle 72 frecce di ranking round della quarta tappa di Coppa del Mondo a Berlino. Mauro Nespoli è settimo, bene anche le azzurre dell’olimpico. Domani, mercoledì, i primi match sia a squadre che individuali LE QUALIFICHE DELl’arco OLIMPICO MASCHILE – E’un super Mauro Nespoli quello che a Berlino chiude la qualifica maschile al settimo posto assoluto con 666 punti e che accede direttamente ai sedicesimi ...

Crac Bari - i galletti falliscono e il riTiro in Trentino è già finito : TRENTO . Salta il banco, il ritiro del Bari in quel dell' Altopiano di Pinè è già finito. La preparazione dei biancorossi è durata appena cinque giorni, troppi debiti e poco tempo. "E' una vicenda -...

Tiro con l’Arco - domani scatta la quarta e ultima tappa di Coppa del Mondo : azzurri sbarcati a Berlino : La Nazionale è atterrata ieri in Germania dove da domani, giorno del ranking round, fino a domenica, proverà a staccare altri pass per le finali di Samsun La Nazionale è sbarcata all’Olympia Stadium di Berlino dove, da domani a domenica, sarà impegnata nella quarta e ultima tappa di Coppa del Mondo prima delle Finali di Samsun (Tur) a settembre. Per l’Italia è già sicuro della finalissima Mauro Nespoli, ma la competizione in ...