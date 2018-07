Tina Cipollari ha un nuovo amore segreto

Uomini e Donne : Tina Cipollari ha un nuovo amore dopo Chicco Nalli? : Tina Cipollari di Uomini e Donne ha trovato l’amore? dopo la separazione dal marito Chicco Nalli, Tina Cipollari pare abbia trovato un nuovo amore. L’opinionista storica di Uomini e Donne avrebbe un bell’uomo al suo fianco e non cerca affatto di nascondarlo. Negli ultimi giorni sono state diverse le indiscrezioni, tra cui alcuni scatti condivisi e diffusi sui social. Come ha riportato Fanpage, Tina Cipollari ha iniziato una ...

Temptation Island - Tina Cipollari interviene per difendere Ida : Temptation Island sta tenendo tutti con il fiato sospeso, anche Tina Cipollari, che è intervenuta per difendere Ida Platano. La dama del Trono Over di Uomini e Donne infatti sta vivendo giorni di dolore e lacrime nel villaggio vacanze in Sardegna a causa del comportamento di Riccardo Guarnieri. L’uomo infatti continua a non darle conferme e alimenta la sua gelosia, spingendola sempre di più fra le braccia di Davide Matteini, ex calciatore ...

Tina Cipollari e Chicco Nalli di nuovo insieme - lei col "pancino sospetto" : incinta a 52 anni? : OSTIA ? Tornano insieme Tina Cipollari e Chicco Nalli. La storica opinionista di ?Uomini e donne?, promossa poi tronista, ha messo fine alla sua lunga relazione con Nalli, da cui...

