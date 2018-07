Thales | in 1° semestre utile sale a 457 mln | ricavi a 7 | 4 mld

meteoweb.eu

(Di venerdì 20 luglio 2018) Roma, 20 lug. (AdnKronos/dpa) – Primoin crescita per. Il gruppo francese registra, infatti, un incremento del 53% degli utili a 457 milioni di euro rispetto ai 299 milioni dello stesso periodo del 2017. L’per azione adjusteda 2,54 euro rispetto s 1,83 euro dello scorso anno. Le vendite del periodo sono cresciute del 4,7% a 7,45 miliardi mentre gli ordini segnano un progresso del 5% a 6,33 miliardi, in linea con le attese. L'articolo: in 1°a 457 mln,a 7,4 mld Meteo Web.