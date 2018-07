Terrorismo | due espulsioni | Minacciavano la sicurezza dello Stato

Terrorismo - due espulsi : propagandavano la guerra santa : Due cittadini, uno kosovaro e uno tunisino , sono stati espulsi per motivi di sicurezza nazionale. Il primo è un 33nne che era iscritto ad un gruppo Facebook chiaramente inquadrabile in un contesto ...

GRAN BRETAGNA - DUE PERSONE AVVELENATE DA SOSTANZA SCONOSCIUTA/ Salisbury - al lavoro anche l’antiTerrorismo : GRAN BRETAGNA, due PERSONE AVVELENATE per "SOSTANZA SCONOSCIUTA": ultime notizie, la polizia parla di "incidente importante". Salisbury, teatro del caso Skripal(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 14:37:00 GMT)

Terrorismo : espulsi due tunisini : ANSA, - ROMA, 27 GIU - Due tunisini sono stati espulsi con accompagnamento alla frontiera, perché ritenuti "pericolosi e contigui ad ambienti dell'estremismo islamico". Lo fa sapere il Viminale. Il ...

Terrorismo - propagandava Isis sul web : 8 anni e arresto immediato per tunisino. Gip aveva negato per due volte l’arresto : È destinata a creare un precedente giurisprudenziale la sentenza di condanna in primo grado a 8 anni per Terrorismo di Mohamed Kamel Eddine Khemiri, pronunciata dalla III sezione della Corte d’Assise di Napoli che ha accolto le richieste del pm anticamorra Maurizio De Marco. Il dispositivo firmato dal giudice Roberto Vescia condanna il 43enne tunisino per appartenenza all’Isis attraverso attività di propaganda al jihad sui social network. E ...

Terrorismo - marocchino espulso per seconda volta in due mesi : Terrorismo, marocchino espulso per seconda volta in due mesi Terrorismo, marocchino espulso per seconda volta in due mesi Continua a leggere L'articolo Terrorismo, marocchino espulso per seconda volta in due mesi proviene da NewsGo.

Urla “Allah Akhbar” e spara : uccise due poliziotte e una passante. Torna l’incubo Terrorismo in Belgio : Torna l’incubo terrorismo in Belgio. Questa mattina un 36enne, Benjamin Herman, ha ucciso due poliziotte e una passante nel centro di Liegi. Secondo quanto riportano alcuni testimoni citati dai media belgi durante l’attacco Urlava «Allah Akhbar». Il procuratore di Liegi, Philippe Dulieu, ha ricostruito la dinamica: «Il killer ha preso di mira due...