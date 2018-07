Terrore sul bus in Germania | 6 accoltellati a Lubecca

Napoli - choc sulla nave : auto schiaccia due turisti. Il Terrore negli occhi di un gruppo di ragazzi : 'Mi si gela il sangue...A pensare che ho la responsabilità di 25 ragazzi di 11 anni in viaggio con me'. Gaetano Lomonaco è il dirigente di una società di calcio di Alcamo, sulle prime, abbastanza ...

Terrore a Parigi : ostaggi sequestrati in un palazzo - uomo con una bomba. Forze speciali sul posto : Una presa d' ostaggi è in corso nel decimo arrondissement di Parigi , nel centro della capitale francese: è quanto rivelano i media transalpini. La zona è presidiata dagli...

La strategia del Terrore in Nicaragua. Ancora sangue sul governo Ortega : “Sparano apposta alla testa, al collo e al torace. Daniel Ortega per mantenersi al potere sta mandando cecchini a far saltare il cervello a chi protesta per spargere il terrore”. Così denuncia l'opposizione in Nicaragua. Sono ormai più di 100 le vittime, in sette settimane di protesta contro il g