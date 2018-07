Terremoto nel calcio italia | dopo Bari e Cesena salta anche l’Avellino | il club

“Indagato”. Terremoto nel governo : il ministro iscritto nel registro del pm : È destinata a creare un Terremoto politico senza precedenti la notizia appena trapelata sul ministro degli Affari Europei, Paolo Savona, indagato a Campobasso nell’inchiesta del pm Rossana Venditti che coinvolge altre 22 persone per presunta usura bancaria. Savona all’epoca dei fatti contestati era al vertice di Unicredit, dove siedeva a seguito della vice presidenza in Capitalia e con la fusione degli istituti, e in ...

Terremoto in Polonia : scossa magnitudo 5 nell’ovest del Paese : Una scossa di Terremoto magnitudo 5 è stata registrata alle 03:31 UTC nell’ovest della Polonia dall’Istituto geofisico statunitense USGS: il sisma ha avuto ipocentro a 5,4 km di profondità ed epicentro a 1 km est-nordest da Polkowice. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. L'articolo Terremoto in Polonia: scossa magnitudo 5 nell’ovest del Paese sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto OGGI A CATANIA M 3.6/ INGV - sciame sismico sull'Etna : oltre 80 scosse. M 3.3 nel Mar Ionio : Sicilia, TERREMOTO OGGI a CATANIA: 28 scosse, la più forte da M 3.6 a Ragalna. INGV, ultime scosse e timori: il vulcano Etna rischia così di risvegliarsi. Le novità e i dati in tempo reale(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 15:14:00 GMT)

Scossa di Terremoto magnitudo 3.3 nel Mar Jonio Meridionale : Un terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato nel Mar Ionio Meridionale alle 14:39:38 ad una profondità di 42 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 3.3 nel Mar Jonio Meridionale sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Colombia : scossa magnitudo 5.1 nel centro del Paese - nessun danno : Un Terremoto magnitudo 5.1 è stato rilevato alle 05:39 UTC nel centro della Colombia: lo riferisce il Servizio geologico statunitense USGS. Non si riportano al momento vittime o danni materiali. Il sisma ha avuto epicentro a 21 km est dalla località di Colombia, nella provincia di Huila, e ipocentro a 47.7 km di profondità. La scossa è stata avvertita in tutto il centro del Paese, compresa la capitale Bogotà. L'articolo Terremoto in Colombia: ...

Terremoto - sciame sismico nella notte sull’Etna : paura fino a Catania per la scossa più forte di magnitudo 3.5 : 1/8 ...

Terremoto L'Aquila - Guido Bertolaso assolto nell'appello del processo Grandi Rischi bis : La Corte d'Appello dell'Aquila ha assolto l'ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso, nel processo bis alla Commissione Grandi Rischi. I giudici di secondo grado hanno confermato la formula...

Terremoto di magnitudo 3 - 3 : avvertito nelle valli del Pinerolese e di Susa : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dalla sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in provincia di Cuneo. L'epicentro del sisma, avvenuto alle 20.13 di ...

Terremoto L’Aquila - Guido Bertolaso assolto nell’appello del processo Grandi Rischi bis : “La commissione Grandi Rischi? Un’operazione mediatica. Vogliamo tranquillizzare la gente”. Era il 30 marzo del 2009 e l’allora numero uno della Protezione civile si rivolgeva così all’ex assessora regionale abruzzese, Daniela Stati. Sette giorni dopo ci fu il Terremoto che rase al suolo L’Aquila. Quella frase costò a Guido Bertolaso l’iscrizione nel registro degli indagati e, successivamente, il rinvio ...

Terremoto l'Aquila - Bertolaso assolto nel processo bis alla Commissione grandi rischi : Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile, è stato assolto nel processo bis alla Commissione grandi rischi. Lo ha deciso la Corte d'Appello dell'Aquila. I giudici di secondo grado hanno ...

Terremoto di magnitudo 4.4 nel mare di Reggio Calabria : Una forte scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata stamattina al largo di Reggio Calabria. Avvertita dai residenti lungo la costa.

Terremoto in Calabria magnitudo 4.4 - paura nella notte : La scossa registrata al largo delle coste di Tropea alle 4.50. Nessun danno. Decine di chiamate a vigili del fuoco e polizia

Paura nella notte in Calabria e Sicilia : forte Terremoto avvertito a Cosenza - Catanzaro - Reggio - Vibo Valentia e Messina : aggiornamenti LIVE [MAPPE e DATI INGV] : 1/5 ...