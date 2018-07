Teramo | la Asl costretta a pagare la cura Di Bella

Godevano del permesso legge 104 - ma andavano in vacanza - a processo 2 dipendenti ASL Teramo : Teramo - Nel corso di un'indagine della Guardia di Finanza sui permessi per l'assistenza a famigliari disabili, 2 dipendenti della Asl di Teramo, zio e nipote, sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di truffa per avere indebitamente usufruito dei permessi concessi per l’assistenza di familiari con handicap grave. Secondo l’accusa, titolare del fascicolo il pm Silvia Scamurra, i due uomini, un tecnico radiologo ed un infermiere, ...