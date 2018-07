Tennistavolo | Europei giovanili a squadre 2018 | tra gli azzurri retrocedono le cadette

Tennistavolo - Europei a squadre 2019 : Italia-Kosovo 3-0. Azzurri ad un passo dalla seconda fase : L’Italia fa un bel passo in avanti verso la seconda fase di qualificazione agli Europei a squadre di Tennistavolo: a Bolzano gli Azzurri hanno battuto per 3-0 il Kosovo, confermando il primo posto solitario in vetta al girone a metà percorso. Se gli Azzurri chiuderanno almeno in seconda posizione, passeranno allo step successivo. Di seguito tutti i risultati: Italia-Kosovo 3-0 Jordy Piccolin-Mentor Shabani 3-0 (11-4, 11-4, 11-5) Daniele ...

Tennistavolo - Europei femminili a squadre 2019 : Italia-Croazia 2-3. Si fa in salita il percorso delle azzurre : Si fa in salita il percorso dell’Italia femminile verso gli Europei a squadre di Tennistavolo 2019: le azzurre a Bolzano hanno ceduto per 2-3 alla Croazia ed ora sono da sole sul fondo della classifica. Tra ottobre e dicembre sfideranno l’Olanda, in casa, ed ancora la Croazia, in trasferta, e, se non riusciranno ad arpionare almeno il secondo posto, saranno costrette alla seconda fase di qualificazione per accedere alla competizione ...