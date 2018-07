Tennis | in pochi mesi si è ribaltato il mondo | agli Us Open sarà bagarre!

sportfair

(Di venerdì 20 luglio 2018) Uspiù incerti che mai, le gerarchie sembrano “mescolarsi” come raramente è accaduto: i giovani devono dare risposte, occhio ai veterani dal dente avvelenato Ildel, negli ultimi, ha vissuto delle notevoli “montagne russe”. Big spodestati, giovani in rampa di lancio ridimensionati e vecchi lupi di mare alla ribalta. Insomma, è successo un po’ di tutto, sopratutto in un Wimbledon rocambolesco. Adesso, in vista degli Us, la bagarretotale. Federer e Nadal vanno alla ricerca di un pronto riscatto dopo la delusione erbivora, sopratutto per quanto concerne lo svizzero, discorso un po’ più complesso per Murray, il quale dovrà ritrovare la forma migliore dopo i tanti problemi fisici. Anche il buon Cilic deve dare risposte importanti, di certo deludente il suo Wimbledon. Parlando di giovanotti in rampa di lancio, cocenti ...