Tennis | Fognini risponde presente | semifinale a Bastad

Tennis - ATP Bastad 2018 : Fabio Fognini in semifinale! Federico Delbonis si arrende in due set : Solido, preciso e concentrato. Fabio Fognini fa strada a Bastad e stacca il pass per le semifinali battendo Federico Delbonis in due set 6-4 6-3. Un punteggio che tutto sommato può anche star stretto al giocatore azzurro, che ha messo in mostra un Tennis convincente, in controllo per tutto il match. Solo dei piccoli passaggi a vuoto di Fabio, infatti, hanno consentito di prolungare una partita che, a dispetto di quanto dicono i precedenti ...

Tennis - ATP Bastad 2018 : Fabio Fognini supera in rimonta Mikael Ymer e vola ai quarti di finale : Debutto vincente per Fabio Fognini nel torneo ATP 250 di Bastad. L’azzurro ha iniziato il suo cammino, oggi, direttamente al secondo turno, battendo lo svedese Mikael Ymer in rimonta, 1-6 6-4 6-2. Un successo soddisfacente, perché dopo la parentesi di Wimbledon si trattava del primo match del ligure al ritorno sulla terra. Qualcosa di troppo ha ovviamente rischiato Fabio, che alla lunga ha trovato il gioco e le sensazioni solite, staccando ...

Tennis - US Open 2018 : cinque italiani nel tabellone principale. Fabio Fognini guida la truppa del Bel Paese : E’ stata resa nota l’entry-list dei prossimi US Open di Tennis, ultimo Major dell’anno in programma dal 27 agosto al 9 settembre, e saranno cinque gli italiani nel tabellone principale. A guidare la truppa italiana ci sarà Fabio Fognini che vuol dimenticare la brutta esperienza dell’anno scorso, quando fu squalificato dal torneo per insulti al giudice di linea nel corso del match contro l’altro azzurro Stefano ...

Tennis - Ranking ATP (16 luglio) : Rafael Nadal rafforza la propria leadership. Djokovic nella top10 - Fognini n.1 italiano : Rafael Nadal rafforza la propria leadership nel Ranking ATP dopo il torneo di Wimbledon. Lo spagnolo, approfittando dell’inattesa sconfitta di Roger Federer nei quarti di finale contro il sudafricano Kevin Anderson (finalista ai Championships), ha portato a oltre 2000 punti il vantaggio sul rossocrociato. Un tesoretto che renderà arduo al fenomeno di Basilea, numero due del mondo, ritrovare la vetta della graduatoria. Chi può sorridere è ...

Tennis - Wimbledon Nadal agli ottavi - eliminato Fognini. Fuori a sorpresa Halep : Il tedesco, numero 3 del mondo e 4 del seeding, è crollato fisicamente contro il lettone Ernests Gulbis, sceso al gradino 138 del ranking Atp, che si è imposto per 7-6 , 2, , 4-6, 5-7, 6-3, 6-0. ...

Diretta Wimbledon 2018/ Streaming video e tv Fognini Vesely : orario - i numeri di Fabio (Tennis - oggi) : Diretta Wimbledon 2018, info Streaming video e tv: in campo oggi nel terzo turno Fabio Fognini, che affronta il ceco Jiri Vesely. orario e programma (7 luglio)(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 09:52:00 GMT)

Tennis. Wimbledon - Fabio Fognini a caccia degli ottavi di finale sull'erba londinese - ore 15.30 - : I testa a testa sono tutti a vantaggio di Fognini , visto che contro Vesely nelle tre sfide passate ha sempre vinto con sicurezza: è caccia aperta agli ottavi di finale del più bel torneo del mondo.

Wimbledon 2018/ Diretta Fognini Vesely streaming video e tv : orario delle partite (Tennis - oggi) : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: in campo oggi nel terzo turno Fabio Fognini, che affronta il ceco Jiri Vesely. orario e programma (7 luglio)(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 02:34:00 GMT)

Tennis - Wimbledon : super Fabbiano - battuto Wawrinka. A Fognini il derby. Eliminati Berrettini e Seppi : Semaforo rosso anche per Andreas Seppi: l'altoatesino è stato battuto come l'anno scorso dal sudafricano Kevin Anderson, n.8 del mondo e del seeding, col punteggio di 6-3, 6-7, 5-7,, 6-3, 6-4 dopo 2 ...

Wimbledon – Fognini stravince il derby azzurro - Bolelli asfaltato in tre set : il Tennista ligure avanza al terzo turno : Partita a senso unico quella tra Fabio Fognini e Simone Bolelli, il tennista ligure si impone in tre set dopo due ore esatte di gioco Fabio Fognini vince il derby italiano del secondo turno di Wimbledon, il tennista ligure non lascia scampo a Simone Bolelli e lo asfalta al termine di tre combattuti set. A prevalere è la determinazione e l’astuzia del numer 16 Atp, che impone il proprio gioco e si guadagna il pass per il terzo turno ...

Tennis - Wimbledon : in campo 5 azzurri. Fognini-Bolelli - è un derby tra amici : 16 del mondo non ha mai raggiunto la seconda sull'erba londinese ed è tornato in campo qui dopo qualche settimana di pausa. Dopo il Roland Garros era stato fermato dal dolore a una caviglia, ed è in ...

Wimbledon 2018/ Diretta Fognini Bolelli streaming video e tv - orario delle partite (Tennis - oggi) : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: nel secondo turno c'è il derby italiano tra Fabio Fognini e Simone Bolelli, in campo anche Matteo Berrettini che affronta Gilles Simon(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 04:30:00 GMT)

Tennis Wimbledon - Berrettini fa l'impresa. Sarà derby Bolelli-Fognini : L'azzurro, unico giocatore al mondo ad essere entrato per 5 volte come lucky loser in un torneo dello Slam, affronterà ora al secondo turno Fabio Fognini che invece ha avuto bisogno di 4 set per ...