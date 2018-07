Temptation Island | Valentina perdona Oronzo | “Non voglio che mi dia per scontata”

News Temptation Island : che fine hanno fatto le vecchie coppie : Temptation Island: che fine hanno fatto Mariarita e Luca, Alessia e Amedeo e Aurora e Gianmarco? Sta andando in onda la nuova edizione di Temptation Island, ma in molti si staranno chiedendo che fine hanno fatto le vecchie coppie che hanno partecipato al programma. Dal 2014 in poi, tra matrimoni, crisi, separazioni definitive e inaspettate, […] L'articolo News Temptation Island: che fine hanno fatto le vecchie coppie proviene da Gossip e ...

Nilufar e Giordano dopo Uomini e Donne : il viaggio d'amore prima di Temptation Island Vip : Prosegue a gonfie vele la relazione tra Nilufar e Giordano, una delle ultime coppie nate nello studio di Uomini e Donne di Maria De Filippi durante l'edizione che si è da poco conclusa. Una volta usciti dal programma la coppia ha dovuto affrontare subito una prima 'tempesta' che tuttavia hanno superato alla grande. Oggi a distanza di due mesi dal loro incontro, Giordano e Nilufar vivono spensierati il loro amore, godendosi le vacanze estive e ...

Temptation Island Vip : Valentina Vignali e Nina Moric smentiscono la loro partecipazione : Valentina Vignali e Stefano Laudoni, Nina Moric e Luigi Favoloso non parteciperanno alla prima edizione Vip di Temptation Island: è questa la notizia che tutti i siti di Gossip stanno riportando dopo che entrambe le donne hanno fatto sapere che non hanno alcuna intenzione di far parte del cast del reality. Le smentite della showgirl e della sportiva, sono solo le ultime di una lunga serie: a dire No al programma condotto da Simona Ventura ...

Temptation Island 2018/ Anticipazioni e coppie : chi si è lasciato? Due addii (quasi) certi : Temptation Island 2018, Anticipazioni prossima puntata. Quali coppie si sono dette addio alla fine di questa avventura? Due addii sembrano essere certi...(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 05:23:00 GMT)

Temptation ISLAND/ Andrea e Rafaela usciranno insieme. L’unica coppia salda del reality? : TEMPTATION ISLAND 2018, anticipazioni terza puntata. Ida Platano nel mirino: Tina Cipollari la avverte su Riccardo, Biagio D'Anelli la difende dalle critiche(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 00:22:00 GMT)

Teresa Langella - la tentatrice di Temptation Island : “Non sono rifatta” : Temptation Island, la tentatrice Teresa Langella è rifatta? Teresa Langella ha subito colpito il pubblico di Temptation Island per la sua avvenenza fisica e sensualità. In molti hanno accusato la tentatrice di Andrea Celentano di essere rifatta perché molto cambiata rispetto ai tempi della partecipazione a Uomini e Donne. Ma da allora la napoletana è […] L'articolo Teresa Langella, la tentatrice di Temptation Island: “Non sono ...

Andrea Damante critica l'intervento di Gemma nel programma Temptation Island : Il giorno 16 Luglio è andata in onda la seconda puntata di Temptation Island. La seconda puntata ha visto la partecipazione di una partecipante al Trono Over del programma Uomini e Donne, Gemma Galgani. Il web si è diviso tra chi ha apprezzato la sua partecipazione e chi, invece, l'ha trovata inutile e fuori luogo. Tra questi c'è Andrea Damante il quale, su Instagram, ha espresso il suo pensiero circa la presenza della Galgani all'interno del ...

Temptation Island 2018/ Valentina e Oronzo - come procede la loro storia? Parla la fidanzata : Temptation Island 2018, anticipazioni terza puntata. Ida Platano nel mirino: Tina Cipollari la avverte su Riccardo, Biagio D'Anelli la difende dalle critiche(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 21:35:00 GMT)

Temptation Island 2018/ Ida e Riccardo sono usciti insieme? La prova arriva da Instagram : TEMPTATION ISLAND 2018, anticipazioni terza puntata. Ida Platano nel mirino: Tina Cipollari la avverte su Riccardo, Biagio D'Anelli la difende dalle critiche(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 20:32:00 GMT)

Gemma Galgani parla della sofferenza di Ida a Temptation Island : Temptation Island: Gemma Galgani dice la sua su Ida Platano Nella seconda puntata della sesta edizione di Temptation Island è arrivata in Sardegna nientepodimeno che la dama del Trono Over di Uomini e Donne Gemma Galgani. Il motivo del suo arrivo? In pratica la produzione del reality show condotto da Filippo Bisciglia l’ha chiamata per consolare la sua amica Ida Platano, la quale sta attraversando più di qualche problema con il suo attuale ...

Temptation Island - finale rovinato per il programma Mediaset? Su Instagram - la prova rovinosa : Molti spettatori si domandano, una volta finite le riprese di Temptation Island , quale sia stato il destino delle sei coppie. I più curiosi, ovvero, quelli che non riescono aspettare la messa in onda ...

Temptation Island - Andrea Celentano e Raffaella Giudice si sono lasciati? : Andrea Celentano e Raffaella Giudice continueranno a stare insieme anche fuori da Temptation Island. A svelare l'indiscrezione è la pagina GossipTvOfficial che con un post su instagram spoilera come, forse, finirà l'avventura per la coppia del reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Entrambi ventiquattrenni, Andrea e Raffaella sono fidanzati da 7 anni. Mentre Raffaella era entrata nel programma per capire se poteva ancora ...

Aurora Betti racconta delle minacce subite dopo Temptation Island : Aurora Betti e le minacce subite dopo Temptation Island Aurora Betti, ex fidanzata di Gianmarco Valenza, viene finalmente allo scoperto scegliendo di raccontare pubblicamente delle minacce e dei commenti orribili ricevuti dopo la sua partecipazione a Temptation Island. Durante quell’edizione, Aurora decise di lasciare Gianmarco per conoscere uno dei tentatori single presenti nel suo villaggio. Pochi […] L'articolo Aurora Betti racconta ...

Temptation Island Vip : Valentina Vignali e Stefano Laudoni NON ci saranno : Temptation Island Vip cast: Valentina Vignali smentisce la sua partecipazione Valentina Vignali e Stefano Laudoni non faranno parte del cast della prima edizione di Temptation Island Vip. A smentire i recenti gossip è stata proprio la giocatrice di basket e modella, che ha chiarito su Instagram di non essere interessata a prendere parte a un […] L'articolo Temptation Island Vip: Valentina Vignali e Stefano Laudoni NON ci saranno proviene ...