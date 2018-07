Temptation Island 2018 | Gemma Galgani | Ida e Riccardo? Non so se siano fatti l' uno

Temptation Island fugge da The Good Doctor : quando andrà in onda la finale : The Good Doctor fa slittare la finale di Temptation Island 2018 Martedì scorso è iniziato su Rai Uno il nuovo telefilm The Good Doctor. Un telefilm, che in barba alle previsione, ha registrato ascolti altissimi per il mese di Luglio. Difatti la serie televisiva ha ottenuto oltre 5 milioni di telespettatori. E probabilmente questo risultato ha fatto venire la pelle d’oca alla produzione di Temptation Island. Difatti la finale del reality ...

Temptation Island 2018/ Tutte le coppie sono scoppiate? Grande mistero per Lara e Michael…

Temptation Island Vip : Eleonora Rocchini e Oscar Branzani non ci saranno : Eleonora Rocchini smentisce che sarà a Temptation Island Vip con Oscar Branzani Sta andando in onda proprio in queste settimane la sesta edizione di Temptation Island. Tuttavia la produzione del reality è già al lavoro per la versione vip, che inizierà a Settembre. Questa versione vip sarà condotta nientepopodimeno che da Simona Ventura in persona, la quale dopo il grande successo ottenuto con Selfie – Le cose cambiano, torna in Tv a ...

Temptation Island 2018 - le parole di Oronzo e Valentina dopo la loro esperienza : Dubbi non ce ne sono, la coppia più discussa e problematica della quinta edizione di Temptation Island è stata quella composta da Oronzo Carinola e Valentina de Biasi che già dal primo appuntamento del reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, hanno mostrato segni di cedimento dopo 10 anni di legame.Da una parte abbiamo visto gli atteggiamenti e i comportamenti del giovane ragazzo nei confronti delle tentatrici, azioni che ...

Lacrime amare a Temptation Island - mai visto nel reality. Lui e quella single : cosa è successo : Temptation Island e la seconda puntata del docu-reality di Canale 5 vince il prime time mettendo a segno anche il record stagionale con una media di 3 milioni 885mila telespettatori pari al 21.46% di share. Merito certamente anche della conclusione della vicenda che riguarda la coppia Oronzo e Valentina, che ha deciso di concedere una seconda chance al fidanzato e dell’arrivo nel villaggio delle ragazze di Gemma Galgani, la famosa ...

Temptation Island anticipazioni : un fidanzato piangerà per una tentatrice : anticipazioni Temptation Island terza puntata: lacrime di un fidanzato per una single Anche la terza puntata di Temptation Island sarà imprevedibile e scoppiettante come le prime due. Non solo ci saranno due falò di confronto anticipato (quello tra Ida e Riccardo e tra Francesco e Giada) ma un fidanzato si ritroverà in lacrime. E no, […]

Temptation Island Vip - Nina Moric non ci sarà. Alex Belli nel cast? : A pochi giorni dall'inizio delle registrazioni, continuano a circolare le indiscrezioni sul cast della prima edizione di Temptation Island. Tra i nomi nuovi delle ultime ore c'è quello dell'attore Alex Belli, che, chiuso definitivamente il matrimonio con Katarina Raniakova, prenderebbe parte al reality di Canale 5 con la sua nuova fiamma Mila Suarez. L'altra voce che si è diffusa riguarda Valeria Marini, che sarebbe pronta ad entrare nel ...

L’avete più vista? Aurora Betti è cambiata : com’è oggi la ex di Temptation Island : Quando hanno partecipato a “Temptation Island” stavano insieme da 8 mesi. Gianmarco valenza e Aurora Betti sono stati due volti chiacchieratissimi del reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia e ”Uomini e Donne”. Durante quell’edizione di Temptation Island, (era il 2015) Aurora decise di lasciare Gianmarco per conoscere uno dei tentatori single presenti nel suo villaggio. Tra vari tira e molla, sempre seguiti ...

Anticipazioni Temptation Island : Martina perdona Gianpaolo? : Martina e Gianpaolo stanno ancora insieme dopo Temptation Island? Il like sospetto In queste prime due puntate di Temptation Island, tra le varie coppie ha fatto molto parlare anche quella composta da Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta. Per i pochi che non lo sapessero, la ragazza ha deciso di partecipare al reality show più piccante della stagione estiva perchè non è sicura, che il suo fidanzato possa essere pronto per una relazione ...

Temptation Island : la verità su Oronzo e Valentina! : Quanto c’è di vero sulla coppia Oronzo e Valentina, usciti da Temptation Island. A rivelarlo sono gli stessi protagonisti, ma anche un autore del reality show. Ecco la verità su Valentina e Oronzo. Temptation Island è già a metà percorso e già una coppia ha abbandonato il reality. Stiamo parlando di Oronzo Carinola e Valentina De Biasi. I due avevano deciso di partecipare a Temptation Island, per volontà di lei, la quale, dopo 10 anni di ...

Temptation Island 2018/ Rafaela e Andrea in crisi? Serata con amici ma...

Temptation Island/ Le prime dichiarazioni di Oronzo e Valentina "Ora i fatti dovranno trasformarsi in parole"

Temptation Island Vip : Valentina Vignali e Stefano Laudoni smentiscono la loro partecipazione al reality : “Non abbiano nulla da mettere alla prova”, la sportiva smentisce le voci che la vedevano, insieme al suo compagno Stefano Laudoni, tra i probabili protagonisti della versione Vip del programma.

Temptation Island - Valentina perdona Oronzo : “Merito di essere amata” : Valentina De Biasi parla del rapporto con Oronzo dopo Temptation Island 2018 Valentina De Biasi e Oronzo Carinola sono stati sicuramente la coppia più chiacchierata di questa nuova edizione di Temptation Island, a causa delle lacrime di lei e del comportamento di lui. Dopo ben undici anni di fidanzamento, i due ragazzi avevano deciso di prendere parte al programma condotto da Filippo Bisciglia per mettere alla prova il loro amore. In realtà era ...