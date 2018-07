Tecnologia | progettato robot “origami” per studiare gli abissi oceanici

meteoweb.eu

(Di venerdì 20 luglio 2018) Descritto su Scienceics, i ricercatori dell’Istituto Wyss dell’Università di Harvard, coordinati da Zhi Ern Teoh, hanno sviluppato ununico nel suo genere: ispirato agli origami giapponesi, èperla vita neglie portare alla luce specie sconosciute, catturandole in sicurezza con un movimento simile a quello di una mano che si chiude. Ilè stato testato al largo delle acque della California, a oltre 700 metri di profondità, ed è riuscito a catturare esemplari di meduse e polpi. E’ composto da 5 braccia, azionate da un motore che consente loro di chiudersi in una struttura, una sorta di guscio, dentro il quale l’animale catturato viene trasportato in sicurezza in superficie per essere studiato. Secondo i ricercatori, in futuro “ilpotrebbe essere impiegato anche nello spazio, ad esempio per attaccare ...