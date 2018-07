: Ufficiale: il Tas accoglie il ricorso Milan, rossoneri riammessi in Europa League - AlfredoPedulla : Ufficiale: il Tas accoglie il ricorso Milan, rossoneri riammessi in Europa League - Gazzetta_it : Anticipazione: #Tas accoglie il ricorso. #Milan in #EuropaLeague - Sport_Mediaset : +++#Milan, il #Tas accoglie il ricorso: giocherà l'#EuropaLeague+++ > -

Il Tas (Tribunale Arbitrale Sport) di Losannaildel, in merito alla squalifica comminata dall'Uefa, che aveva escluso la società rossonera dalle competizioni europee per la stagione 2018-19 per il mancato rispetto dei regimi di fair play finanziario nel triennio 2014-2017. Il,dunque,nella prossima stagione potrà giocare inLeague, con il Tas che ha invitato l'Uefa a comminare aluna sanzione proporzionata.Resta così fuori, come da classifica di campionato, la Fiorentina.(Di venerdì 20 luglio 2018)