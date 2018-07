Summit K O M e Q O M – Presentate le nuove New Balance GALLERY

sportfair

(Di venerdì 20 luglio 2018) Newintroduce le“Queen e King of the mountains” – cavalli di battaglia della linea trail del marchio LeK.O.M. e Q.O.M. bilanciano una forte durevolezza e trazione superiore con la reattiva intersuola REVlite. La suola Vibram® MegaGrip conferisce sicurezza nelle mutevoli condizioni trail con un composto leader del settore, focalizzato a fornire un grip migliore e robusto. Il bilanciamento tra la struttura a sella aperta e la tomaia elegante e senza cuciture consente di mixare tradizione ed estetica all’avanguardia, concetti chiave per una leadership nel mercato dei trail running. Le due silhouette saranno disponibili anche nella versione GoreTex® creata per eliminare qualsiasi ostacolo nei percorsi di trail. Tempo e umidità non potranno più interferire con la vostra attività sportiva!K.O.M e Q.O.M. sono in vendita nei monomarca Newe in ...