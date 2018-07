Sull' Ilva si riaccendono le scintille tra Di Maio e Calenda

Sull’Ilva è scontro - Di Maio : “Governo precedente ha fatto un pasticcio”. Calenda : “Falsità” : Luigi Di Maio interviene alla Camera sulla vendita dell'Ilva di Taranto, alla luce dei rilievi espressi dall'Anac. Le criticità riguardano il rinvio del piano ambientale, le scadenze intermedie e i mancati rilanci dei concorrenti. Per Di Maio "la gara è stata un pasticcio". L'ex ministro Carlo Calenda rivendica le sue scelte.Continua a leggere

Di Maio : 'Mai chiesto le dimissioni di Tria'. E Sull'Ilva : offerta AcciaItalia era migliore : "Non ci sono contrasti. Il nostro obiettivo è trovare i migliori". Così Luigi Di Maio interpellato dai cronisti a Montecitorio. A chi gli chiede se il Movimento sia pronto a chiedere le dimissioni del ...

Di Maio risponde all'interpellanza urgente Sull'Ilva. Ma alla Camera non c'è nessuno (o quasi) : Banchi della Lega vuoti, solo due deputati 5 Stelle. alla Camera il ministro del Lavoro Luigi Di Maio risponde all'interpellanza urgente sull'Ilva, a seguito della lettera dell'Anac sulle criticità nella vendita ad ArcelorMittal. Ma, davanti a sé, Di Maio non ha quasi nessun deputato. A vedere le immagini della diretta video e le foto pubblicate su Twitter dal dem Filippo Sensi, gli onorevoli si contano su due mani.Scusate, non ...

Dubbi di Cantone Sulla gara Ilva Gli operai : e ora che succede? Soldi fino a settembre. Poi si chiude : E adesso che succede? E' l'interrogativo che da ieri sera si pongono a Taranto, citta' sede del piu' grande stabilimento dell'Ilva, con quasi 11mila dipendenti sui circa 14mila totali di gruppo, dopo che l'Anac, l'Autorita' anticorruzione Segui su affaritaliani.it

Di Maio Sull Ilva 'Migliorie su occupazione e ambiente valutiamo controproposta' : Su Ilva 'questo governo non ha considerato soddisfacenti il piano occupazionale e il piano di attuazione del piano ambientale per questo ha richiesto a ArcelorMittal una controproposta migliorativa ...

'La controproposta di Arcelor Sull'Ilva all'esame in queste ore' - Di Maio - : Roma, 18 lug., askanews, - 'E' stata chiesta ad Arcelor Mittal un controproposta migliorativa che è all'esame in queste ore'. Lo ha detto, in merito alla vicenda Ilva, il ministro dello Sviluppo ...

La lettera bislacca Sull'Ilva : Il ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio, in un gioco di sponda con Michele Emiliano, ha accolto “prendendo atto” una lettera in cui il presidente della regione Puglia denuncia sospette irregolarità sulla gara con cui tredici mesi fa ArcelorMittal si è aggiudicata il gruppo Ilva. Come suggerito nel

Ilva - ora Di Maio chiede all'Anac di indagare Sulla vendita ad ArcelorMittal : È già sul tavolo dell'Anac di Raffaele Cantone la segnalazione del governatore della Puglia, Michele Emiliano, sulle presunte irregolarità nella cessione dell'Ilva ad ArcelorMittal. Ma questo non ...

Si complica il dossier Ilva : ?Di Maio chiede all’Anac di indagare Sulla gara vinta da Arcelor Mittal : Si complica la vicenda Ilva. Il vice premier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha inviato al presidente dell'Autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, i documenti...

Emiliano scrive a Di Maio : "Ombre Sull'aggiudicazione dell'Ilva" : L'aggiudicazione dell'Ilva a AmInvestco, la cordata guidata al 51% dalla multinazionale Arcelor Mittal a cui partecipa con il 15% anche il gruppo Marcegaglia Carbon Steel spa, ha seguito una "procedura ad evidenza pubblica che presenta zone d'ombra che andrebbero chiarite per accertare se effettivamente tale aggiudicazione sia avvenuta in favore della migliore offerta". Lo scrive il governatore della Puglia Michele Emiliano nella lettera inviata ...

Di Maio rimescola le carte Sull'Ilva è tutto da rifare : tutto da rifare, o quasi. Nel vertice chiave andato in scena ieri al Mise, il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha parzialmente scoperto le carte sulla strategia del nuovo governo per il polo siderurgico di Taranto.Nel confronto con i sindacati Di Maio ha fatto capire che l'Ilva continuerà a produrre acciaio, ma mettendo all'angolo l'investitore franco-indiano Arcelor Mittal che, con la cordata Am Investco, si è aggiudicata la gara ...

Luigi Di Maio alza il tiro Sull'Ilva : "Il piano di Arcelor Mittal deve migliorare" : Il governo alza il tiro sul'Ilva e alla futura proprietà chiede di più: sia sul piano ambientale che su quello occupazionale. Le proposte avanzate da Arcelor Mittal al vecchio governo non bastano più e il nuovo ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ne chiede altre "fortemente migliorative". Dal punto di vista della tutela del lavoro, il piano presentato dalla società "non è in linea con le attese, ...

"Non ho i superpoteri". Di Maio prende tempo Sull'Ilva : "Non abbiamo superpoteri, ma ce la metteremo tutta". Quando Luigi Di Maio consegna ai giornalisti queste parole al termine di una due giorni di incontri serrati al Mise con tutti i protagonisti della vicenda Ilva, emerge uno scenario chiarissimo: il clima viene presentato come "positivo", gli approfondimenti vanno avanti, ma la decisione finale sul destino dell'acciaieria di Taranto ancora non c'è. Il governo prende tempo. Solo che il ...