Sul Samsung Galaxy A8 Vodafone l’aggiornamento Oreo | OTA in diffusione

Prime informazioni per Samsung Galaxy S9 e S8 Sull’aggiornamento di luglio : i problemi risolti : Dopo un paio di settimane di attesa, in queste ore è stata avviata la distribuzione dell'aggiornamento di luglio per tutti coloro che hanno deciso di puntare su un Samsung Galaxy S9 o un S8, con alcune novità che vanno prese in considerazione in modo più dettagliato. In particolare, per il top di gamma 2018 possiamo momentaneamente svincolarci dalle questioni di natura economica, considerando il fatto che nelle ultime settimane si è parlato in ...

V-Home - la soluzione smart di Vodafone Sulla piattaforma Samsung SmartThings : Vodafone sbarca nel settore della domotica grazie a "V-Home", la soluzione di smart home "chiavi in mano" per il controllo e la protezione della casa. "V-Home", che fa parte della famiglia di prodotti IoT pensata per clienti privati "V by Vodafone", si basa sulla piattaforma...

Samsung Galaxy S9 significato icone della barra di stato Sullo schermo : significato icone della barra di stato sullo schermo Samsung Galaxy S9 che cosa voglio dire i simboli che si vedono sul display del telefono Samsung

Anticipazioni per Samsung Galaxy S8 e S8 Plus Sull’aggiornamento di luglio : i problemi risolti : Arrivano notizie tutto sommato incoraggianti per i tanti utenti che qui in Italia sono ancora legati al Samsung Galaxy S8 o al Galaxy S8 Plus. Dopo i cattivi presagi della scorsa settimana, in riferimento a presunti problemi riguardanti l'aggiornamento di luglio (qui trovate tutte le informazioni del caso), oggi 17 luglio è possibile guardare con maggiore fiducia al "futuro prossimo" per il top di gamma 2017. Proviamo dunque a ricapitolare le ...

Samsung Galaxy Note 9 : trapelano dettagli Sul prezzo in Europa : Non è una novità il fatto che Galaxy Note 9, il non ancora annunciato phablet di nuova generazione targato Samsung Electronics, esiste davvero. In seguito a mesi di indiscrezioni che aggiungono continui dettagli sul nuovo terminale del produttore sudcoreano, la stessa Samsung qualche settimana fa ha fissato per il 9 agosto 2018 la data in cui aprirà il sipario sul dispositivo. L’attesa e le aspettative continuano ad essere molte per ...

Buone notizie Sul Samsung Galaxy Note 9 : il prezzo non sarà esorbitante : Probabilmente non avremo brutte sorprese al momento dell'annuncio del prezzo del Samsung Galaxy Note 9, che dovrebbe mantenersi pressoché sugli standard del Note 8, nonostante il passaggio ai 128GB di memoria interna. Ci si aspettava che il prodotto potesse sforare il tetto dei 1000 euro, ed attestarsi come il modello più caro di sempre della serie Note, ma forse il colosso asiatico sorprenderà tutti, mantenendo lo stesso ...

Partito Oreo Sul Samsung Galaxy A8 : news sull’aggiornamento in Italia : Le cose iniziano a girare per il verso giusto nell'ambito del Samsung Galaxy A8, visto che per il dispositivo ha iniziato a diffondersi l'aggiornamento ad Android Oreo, che ha quindi dato le prime evidenze di sé. Prevalentemente la distribuzione si localizza in Russia e Paesi limitrofi, come Ucraina, Uzbekistan e Kazakistan, senza coinvolgimento diretto del territorio Italiano, per cui comunque non dovrebbe mancare troppo tempo per il ...

In rilascio Sul Samsung Galaxy Note 8 l’aggiornamento XXU3CRF4 : OTA su no brand Italia : Sulla via ufficiale del rilascio l'aggiornamento del Samsung Galaxy Note 8 no brand Italia all'ultimo pacchetto N950FXXU3CRF4, di cui vi avevamo già dato evidenza giorni fa. Si tratta della release contraddistinta dalla patch di sicurezza aggiornata al 1 giugno, con CSC N950FOXM3CRF4, changelist 13688770 e date build risalente al 14 dello stesso mese. Chi di voi volesse procedere al download potrà farlo atterrando su questa pagina, e procedendo ...

Il SoC Samsung Exynos 9820 dovrebbe contare Sulla nuova GPU Mali-G76 MP18 - pronto per Galaxy S10 : Il nuovo SoC Samsung Exynos 9820 conterà sulla nuova GPU Mali-G76 di ARM: ecco ulteriori informazioni sul cuore dei nuovi Samsung Galaxy S10 L'articolo Il SoC Samsung Exynos 9820 dovrebbe contare sulla nuova GPU Mali-G76 MP18, pronto per Galaxy S10 proviene da TuttoAndroid.

Sul Samsung Galaxy S10 Plus anche due fotocamere frontali : a cosa serviranno? : Quel che non ci si aspettava dal Samsung Galaxy S10 Plus, e che invece probabilmente monterà, è un sistema di fotocamera doppia sul versante frontale, che andrà ad aggiungersi al tiratore triplo della scocca posteriore. Stando a quanto appena riportato sulle pagine di 'PhoneArena.com', la versione premium del prossimo top di gamma sudcoreano, un po' come già successo con i Galaxy A8 e A8 Plus, vedranno migliorato l'effetto bokeh, oltre che la ...

Samsung Lega Volley Summer Tour : la Savino Del Bene Scandicci mette le mani Sulla 20^ Coppa Italia : La Savino Del Bene Scandicci bissa il successo in Coppa Italia. Giulia Pascucci eletta MVP della tappa di Lido di Camaiore La Savino del Bene Scandicci si concede il bis nella 20^ edizione della Coppa Italia di sand Volley 4X4: nella prima tappa del Samsung Lega Volley Summer Tour le toscane hanno difeso la coccarda tricolore conquistata soltanto un anno fa imponendosi, nella beach arena allestita al Lido di Camaiore, sulle ...

Offertona Sul prezzo Samsung Galaxy S9 e Sul trio Huawei P20 : sorpresa TIM di luglio : Sembrano non finire mai le possibilità di portarsi a casa il Samsung Galaxy S9 o qualsiasi degli esponenti della linea Huawei P20 a prezzi davvero competitivi. Questa volta la proposta porta il marchio TIM, sempre che siate clienti già da un anno (cosa del tutto scontata visto l'affacciarsi di Iliad, che ha sconquassato un po' i piani di tutti, compresi quelli degli utenti). Tornando alle offerte proposte dall'operatore nazionale, sappiate che ...