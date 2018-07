' Sui migranti Salvini ha un approccio muscolare | ma noi dobbiamo restare umani' | dice la

LETTERA Sui MIGRANTI/ Il rischio di dividere l'Italia in buoni e cattivi : Non si risponde ai problemi complicati con facili schemi, dividendo a priori le persone in buoni e cattivi. DAVIDE RONDONI a proposito dell'ultimo editoriale di Giuseppe Frangi(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 06:08:00 GMT)DONNA E BIMBO MORTI IN MARE/ Non ci servono accuse, ma pietà e verità, di R. PersicoCAOS MIGRANTI/ Tutte le domande a cui l'Europa non risponde, int. a P. Quercia

Disunione europea. A 20 giorni dal Consiglio Ue - tutti in ordine sparso Sui migranti : Colpisce un fatto: anche il poco che si è deciso in quella lunga notte di negoziato brussellese, celebrato da tutti i leader come una vittoria da esibire davanti alle proprie opinioni pubbliche, è ...

Fino all'autunno - affidati all'improvvisazione : Italia isolata nell'Ue - nessuna revisione delle regole Sui migranti all'orizzonte : Fino all'autunno, la gestione europea dei migranti in arrivo dall'Africa sarà affidata all'improvvisazione. Cioè come sta avvenendo da un mese in qua, da quando Matteo Salvini ha deciso la chiusura dei porti Italiani alle ong e da quando ieri, con una lettera per Bruxelles, il premier Giuseppe Conte ha messo in chiaro che nemmeno le navi della missione internazionale Eunavformed Sophia attraccheranno in Italia, malgrado le regole ...

Così i vescovi europei orientano i cattolici Sui migranti : Dal canto suo, la Commissione Cattolica Internazionale Migrazioni è stata impegnata nel favorire, attraverso vari progetti portati avanti in varie parti del mondo, le linee guida indicate da Papa ...

La Commissione europea dà due mesi a Orbán per cambiare linea Sui migranti : La Commissione europea ha deciso di intensificare la sua battaglia legale contro l'Ungheria per il rifiuto del paese di rispettare le norme sull'immigrazione dell'Unione europea. L'esecutivo europeo, come si legge in una dichiarazione, ha deferito lo stato guidato da Viktor Orbán alla corte di Giust

Ungheria deferita alla Corte di giustizia : «Non ha rispettato le quote Sui migranti» : Il governo sovranista di Orban denunciato alla Corte di giustizia anche per la campagna contro le ong finanziate da George Soros

I litigi tra il governo e l'Europa Sui migranti : L’Italia avverte che non lascerà sbarcare navi militari Ue con migranti a bordo: protesta Bruxelles Madrid, 19 lug 08:42 - (Agenzia Nova) - L’Italia non lascerà entrare nei suoi porti neanche un’imbarcazione con migranti a bordo fino a quando la politica dell’Unione europea sulla ridistribuzione non

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 luglio : Il premier si racconta e risponde su tutto : la nuova mossa con l’Ue Sui migranti - i rapporti con Di Maio - Grillo (“MI disse : ‘tu sei quello normale’”) e Salvini - la legittima difesa e il condono : L’intervista “Per gestire sbarchi e migranti serve un comitato di crisi Ue” Parla il premier – Per la prima volta il presidente del Consiglio si racconta: “Ho sempre votato centrosinistra, il mio modello è Aldo Moro” di Marco Travaglio Nomine Rai lottizzata come sempre, un ex Mediaset in Vigilanza Patto maggioranza-opposizioni: c’è un posto in Cda per tutti Al Copasir Guerini (Pd), il giornalista del Biscione sorveglia Viale ...

Matteo Salvini al Cairo da Al Sisi. Focus Sui migranti - chiede verità su Regeni : migranti, terrorismo, ma anche verità su Giulio Regeni. Il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha incontrato questa mattina al Cairo il presidente egiziano Abd Al Fattah Al Sisi rinnovando la richiesta di "fare piena luce sull'omicidio dello studente italiano". Il Viminale riferisce di un incontro "lungo e cordiale" al quale ha partecipato anche il ministro dell'Interno egiziano. Al centro dei colloqui il rafforzamento ...

Business delle mafie Sui migranti - allarme Dia : Roma, 18 lug., AdnKronos, - "Per le organizzazioni criminali straniere in Italia il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, con tutta la sua scia di reati 'satellite', per le proporzioni ...

Sui migranti Bonafede fa il Fico : A sentir parlare Alfonso Bonafede non si può non notare l'imbarazzo rispetto alla posizione assunta dal suo Governo rispetto alle Ong e ai salvataggi dei migranti nel Mediterraneo. Parole che marcano una distanza rispetto alla strategia di Matteo Salvini e che sono evidentemente più vicine alle critiche espresse più volte dal suo compagno di partito e presidente della Camera Roberto Fico.Dopo l'ultimo naufragio nel ...

Giuseppe Conte scrive al premier ceco Babis : "Sui migranti abbiamo scelto la legalità - non una strada per l'inferno" : Nessuna "strada verso l'inferno", piuttosto "abbiamo scelto la strada maestra della legalità, della responsabilità condivisa della gestione del fenomeno migratorio, dell'azione concreta, focalizzata e di matrice autenticamente europea". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una lettera inviata al Primo ministro della Repubblica Ceca Andrej Babis, che aveva parlato di "strada verso l'inferno" riferendosi alla ...

Le bugie Sui migranti e il Jefta. Di cosa parlare stasera a cena : I morti in mare e le coscienze sulle quali pesano. E le tante bugie sui migranti da smentire. Tito Boeri comunque è un campione dell'arte di stare al centro della scena cercando di fare il contrario. Più fa il tecnico più è indicato come politico, più cerca di abbassare il livello dello scont

Delrio attacca Salvini Sui migranti : la sua linea sta avendo conseguenze tragiche : Duro attacco del presidente dei deputati Pd, Graziano Delrio al vicepremier Salvini sulla gestione dell'emergenza migranti. “Invece di arrampicarsi sugli specchi - dice Delrio - Salvini la smetta con la sua crociata di odio. Quando per settimane si dice ai soccorritori di non perdere tempo e soldi e di evitare di intervenire, quando si lasciano le persone in balia delle onde per ciniche trattative politiche, quando ...