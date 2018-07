SUD E RIPRESA Dall' assistenza alla crescita | una spinta anche per le imprese del nord

Rand SUDafricano in ripresa grazie alla debolezza del dollaro : I mercati si sono presi una pausa dai loro timori riguardo lo scoppio di una guerra commerciale sempre più forte, e questo ha aiutato le valute emergenti come il Rand Sudafricano. Quest'ultima infatti ha messo assieme una serie di sedute positive a dimostrazione come la domanda di divise emergenti sia in risalita.Le prospettive del Rand SudafricanoAnche oggi la coppia Usd-Zar aveva cominciato muovendosi in discesa fino a 13,3850, leggermente più ...

LIVE Svezia-Corea del SUD - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-0 Forsberg vicino alla marcatura ad inizio ripresa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Corea del Sud-Svezia, match valido per il gruppo F dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. La Svezia arriva a questo Mondiale dopo aver clamorosamente eliminato l’Italia nel playoff di novembre, in una partita che sarà difficilmente dimenticabile per tutti i tifosi azzurri. Consociamo quindi purtroppo bene il gioco degli scandinavi, che si bassa su un classico 4-4-2 e punta tutta sul muro difensivo. ...

Istat : occupazione in ripresa ma non al SUD. Non si arresta il declino demografico : Le regioni del sud continuano a soffrire per la mancanza di posti di lavoro, soprattutto tra i giovani. Siamo il secondo paese più vecchio al mondo. -

Padova : Confindustria apre la 'via del SUD' - la ripresa ha fame di tecnici e ingegneri (4) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "La chiave di questo progetto è stata la sinergia con la quale si è gestito il tutto - dichiara Anna Plodari, area manager di Tempor per il Veneto - la collaborazione con più filiali, da Nord a Sud, è stata di fondamentale importanza, affrontando le criticità del territor

Padova : Confindustria apre la 'via del SUD' - la ripresa ha fame di tecnici e ingegneri (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Dopo avere definito con le aziende requisiti e competenze, il progetto ha pre-selezionato 30 curricula di disoccupati e inoccupati da Abruzzo, Marche, Molise e Sardegna. In quindici hanno affrontato il colloquio individuale con le aziende a Cittadella, e nove sono stati s