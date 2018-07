Su Cdp il governo trova l' accordo

Nomine Cdp - c'è l'accordo<br>Governo : "fumata bianca" nel vertice di oggi : 14.04 - "Fumata bianca" nell'incontro di stamattina tra il ministro dell'Economia, i due vicepremier e il sottosegretario alla presidenza del consiglio Giancarlo Giorgetti sul dossier Nomine in Cpd. Di accordo raggiunto sul nome dell'ad di Cassa depositi e prestiti parlano fonti di governo. Il vertice, dopo quello saltato ieri, si è concluso in tarda mattinata.Nomine: tensione nel governo. Di Maio vuole le dimissioni di Tria?Le nuove Nomine ...

Il governo avrebbe trovato l’accordo sui vertici di Cdp : Il governo e la maggioranza avrebbero trovato l’accordo sulle nomine ai vertici di Cassa depositi e prestiti e degli altri enti pubblici. L’intesa sarebbe stata raggiunta durante un vertice a Palazzo Chigi a cui hanno partecipato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, il mi...

Salta il vertice - stallo nel governo su Cdp : La convocazione era arrivata dopo il nulla di fatto di mercoledì per le nomine alla Cassa depositi e prestiti, la società per azioni controllata per circa l'86% dal Ministero dell'Economia e delle ...

Governo nel caos sulle nomine. Vertice convocato e sconvocato nel giro di un'ora. Tria tiene il punto su Scannapieco a Cdp : Il padrone di casa aveva messo a disposizione la location che conta e le migliori intenzioni nonostante l'ingrato e complicato compito del mediatore. Ma gli invitati non si sono presentati. Ufficialmente per impegni già presi, ma dietro il Vertice sulle nomine convocato e sconvocato dal premier Conte nel giro di un'ora, ci sono distanze e screzi che sanciscono lo stallo totale e lo scontro, ancora incandescente, tra Salvini, Di Maio e il ...

Rai - Bianchi Clerici verso la presidenza. Cdp - braccio di ferro nel governo : Eletti 4 consigliari di viale Mazzini. Polemica su Barachini in Vigilanza Rai, Alberto Barachini eletto presidente Commissione vigilanza

Governo con i nervi scoperti : braccio di ferro tra M5s-Lega e Tria sulle nomine in Cdp : Tensioni sui vertici della Cassa depositi e prestiti, le due forze di Governo accusano il ministro di volersi imporre. E alla fine è fumata nera. Altro elemento di scontro è la legittima difesa: Bonafede fa muro.

Il governo è in stallo su Cdp e Rai : Roma. Altro che governo del cambiamento. In casa del governo giallo-verde le nomine si fanno seguendo i rituali della Prima Repubblica con l'imprescindibile manuale Cencelli. Ieri, infatti, è saltata l'assemblea della Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) per il rinnovo del consiglio di amministrazione. La riunione è stata aggiornata a mercoledì prossimo 18 luglio, identica data per l'assise della Rai e per la formazione della commissione di Vigilanza ...

Nomine Cdp : l'accordo non c'è e il governo rinvia ancora : Nulla di fatto: all'assemblea Cdp, convocata per oggi, venerdì 13 luglio dopo altri precedenti rinvii: il nome dell'amministratore delegato non arriva. E il Ministero dell'Economia è costretto a fare slittare nuovamente la presentazione della lista di maggioranza per il rinnovo del Cda. Se ne riparla il 18 luglio, sperando che nel frattempo Lega e Movimento 5 Stelle ...

Fusione Fs-Anas e Cdp - i due rebus da sciogliere per l'alleanza al governo : La partita più strategica è quella che verrà giocata entro la fine della prossima settimana sulle nomine di Cassa Depositi e Prestiti, la cassaforte controllata dal Tesoro e partecipata dalle fondazioni che gestisce 250 miliardi di risparmio postale. Ma il nodo Cdp si sta intrecciando nelle ultime ore con quello relativo alle nozze tra le Fs e l'Anas, volute dal governo Renzi, celebrate frettolosamente prima di Natale dal governo Gentiloni ma ...