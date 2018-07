Stupro sul taxi abusivo dopo la discoteca | Questa corsa è gratis

Il governo spagnolo vuole modificare le legge sullo Stupro : Per punire qualsiasi atto sessuale a cui non sia stato dato un consenso esplicito: «Se lei dice di no, significa no. E se lei non dice di sì, vuol dire no» The post Il governo spagnolo vuole modificare le legge sullo stupro appeared first on Il Post.

La sentenza sullo Stupro è giusta : Due cinquantenni hanno violentato una ragazza ubriaca, che aveva bevuto senza che loro la costringessero. La Cassazione ha riconosciuto colpevoli del reato di stupro i due uomini, ma ha negato l’aggravante di induzione in stato di infermità psichica della vittima, perché non erano stati loro a farla

Tra le righe della Cassazione - sullo Stupro - l'atroce "Te la sei cercata" : Ma poi alla fine ditelo, cari giudici della Cassazione: "Te la sei cercata". Ditelo, perché è questo che si legge tra le righe della sentenza che elargisce sconti a due violentatori, ed è una cantilena antica e ferocissima, un mantra arcaico, immobile, blindato rispetto all'evolversi della società, della coscienza, dell'emancipazione femminile, dei diritti.Una maledizione, una condanna a vita per le donne, fine pena ...

La discussa sentenza della Cassazione sullo Stupro di una donna ubriaca : Ha rinviato a un nuovo processo, per rivedere le pene al ribasso, due uomini che hanno stuprato in gruppo una ragazza The post La discussa sentenza della Cassazione sullo stupro di una donna ubriaca appeared first on Il Post.

Cassazione : se la vittima si ubriaca - Stupro senza aggravante/ Precedente pericoloso sul "soggetto attivo" : Cassazione: se la vittima si ubriaca, stupro senza aggravante. E rinvia la sentenza della Corte d'Appello per rivedere la pena al ribasso. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 01:02:00 GMT)

La Cassazione sullo Stupro di gruppo : no all'aggravante se la vittima è ubriaca : Non può essere contestata l'aggravante di 'aver commesso il fatto con l'uso di sostanze alcoliche' a chi viene condannato per violenza sessuale di gruppo, nel caso in cui la vittima del reato abbia ...

Brescia - turista danese denuncia Stupro di gruppo sul lago di Garda : Brescia, turista danese denuncia stupro di gruppo sul lago di Garda Brescia, turista danese denuncia stupro di gruppo sul lago di Garda Continua a leggere L'articolo Brescia, turista danese denuncia stupro di gruppo sul lago di Garda proviene da NewsGo.

Brescia - turista minorenne danese denuncia Stupro di gruppo sul lago di Garda : aggressori forse filmati : Una giovane in vacanza in Italia ha denunciato di essere stata violentata fuori da un locale a Manerba. I presunti responsabili sarebbero stati ripresi dalle telecamere di un parcheggio. La ragazza è stata portata in ospedale.

Quando è Stupro? Il consenso obbligato in Svezia e le altre leggi sulla violenza : Il sesso senza «consenso esplicito» è illegale in Svezia dall’inizio del mese di luglio, da Quando è entrata in vigore la legge che il Parlamento di Stoccolma ha approvato lo scorso maggio. La norma ha ampliato i casi in cui un atto sessuale può essere considerato stupro. È stupro tutte le volte che non è stato dato un consenso esplicito al rapporto sessuale, se tutte e due le persone interessate non hanno preso parte liberamente al rapporto, ...

Nuova legge sul consenso sessuale : senza accordo esplicito è Stupro : E’ entrata in vigore in Svezia la Nuova legge sul consenso sessuale, in base alla quale qualsiasi atto sessuale senza...

Svezia - entra in vigore la nuova legge sul consenso sessuale : senza accordo esplicito è Stupro : E' entrata in vigore in Svezia la n uova legge sul consenso sessuale , che considera come stupro qualsiasi atto sessuale senza un accordo esplicito, anche in assenza di minacce o violenze. La norma ...

Stupro sulla moglie : 93 fucili in casa - perizia balistica e grido dal carcere : L'uomo arrestato dai carabinieri di Cortona con l'accusa di aver stuprato la moglie sorpresa con un altro in auto, aveva 93 armi da fuoco in casa. Sono state sequestrate nel corso della perquisizione. ...