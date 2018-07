Studio sui migranti | Non rubano il lavoro e guadagnano meno degli italiani

Il Pd presenta un'interrogazione sui rapporti tra Lanzalone e lo Studio del ministro Bonafede : un'interrogazione urgente. La prima sull'inchiesta che ruota attorno allo stadio della Roma. E con ogni probabilità il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede dovrà rispondere. Il Partito democratico chiede infatti di sapere se, il titolare del dicastero della Giustizia "al fine di tutelare il ruolo istituzionale che ricopre, non ritenga necessario chiarire, in tempi brevi, la natura dei suoi rapporti con l'avvocato Lanzalone", ...

Alziamo il sipario sui nuovi Microsoft Studios - articolo : Phil Spencer è sceso dal palco dell'E3 con un sorriso soddisfatto impresso sul volto; ancora non sapeva che la conferenza Microsoft sarebbe diventata la più seguita dell'intero Expo, ma decine di nuove produzioni si erano appena mostrate al mondo sotto l'ala protettrice della casa di Redmond. Mentre più di un peso massimo sgomitava per catturare l'attenzione del pubblico, la notizia della presentazione dei nuovi Microsoft Studios rimbalzava tra ...

LA MELA FA BENE ALLA SALUTE?/ Il risultato dello Studio sui polfenoli : "La quantità variabile e..." : La MELA fa BENE ALLA SALUTE? Cosa succede quando ne mangiamo una: ecco perché si dice che una al giorno toglie il medico di torno. I polifenoli e i loro poteri sul nostro corpo.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 18:36:00 GMT)

Omicidio-suicidio da choc : va dal notaio per la separazione invece spara alla moglie e si uccide nello Studio legale : UDINE - Omicidio suicidio in pieno centro a Udine in via Rialto dove una coppia in fase di separazione si era recata nello studio di un notaio per redigere un atto. Improvvisamente l'uomo ha...

Nuovo trailer di Suits 8 senza Meghan Markle e Patrick J. Adams : rivelato il nome dello Studio legale : Il dopo Meghan Markle e Patrick J. Adams sta per iniziare e il Nuovo trailer di Suits 8 alza il velo su quello che sarà la serie senza di loro. Proprio nelle scorse ore Usa Network ha rilasciato il video che rivela nuovi dettagli sulla stagione numero otto, la prima senza Mike e Rachel che, proprio nel finale della settima, si sono detti sì al cospetto di amici e parenti prima di partire per una nuova avventura. Come sarà lo studio legale ...

NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI/ Uomini e Donne - silenzio sui social dopo la confessione in Studio : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI a Uomini e Donne. La confessione dell'ex tronista lascia un dubbio ai fan: cos'è accaduto di brutto con Stefano Guglielmini?(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 18:34:00 GMT)

Gf - dopo gli insulti del web - Nina Moric furiosa torna in Studio : "Altri per questo si sono suicidati" : dopo la scorsa puntata del Gf Nip, Nina Moric è stata sommersa dalle critiche e dalle offese per il presunto abuso di chirurgia estetica e per la "magrezza eccessiva".Così agguerritissima è tornata nello studio del Gf per rispondere a tutti gli attacchi. "Io credo che questi carnefici sui social siano vittime di se stessi - ha iniziato Nina Moric -. Queste sono persone che provano odio per una donna che non è nel periodo migliore della sua vita. ...

Le Iene - Nadia Toffa in Studio per l'ultima puntata? I fan sui social cercano indizi : Nadia Toffa non risponde infatti ai commenti e non pubblica aggiornamenti dal 13 maggio quando, insieme a una foto, scrisse: 'Eccomi qui! Con tutta la voglia del mondo di tornare a #leIene. Ci siamo ...

Giulia De Lellis/ Uomini e Donne - lacrime in Studio e nuove accuse sui social? : Giulia De Lellis ha partecipato alla puntata di "Uomini e Donne", assistendo alla scelta di Nilufar. Giulia soffre per la separazione da Andrea, ma c'è chi vocifera che abbia un nuovo amante(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 14:35:00 GMT)