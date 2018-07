Studio choc | Somministrare ossitocina alla gente la spingerebbe ad accogliere

Onu e Oms lanciano la battaglia contro grassi - sale e zucchero. Allo Studio tasse ed etichette choc : Onu e Oms proseguono nella loro battaglia contro gli alimenti ricchi di grassi saturi, sale, zuccheri e contro l'alcool ed il fumo, al fine di ridurne il consumo e prevenire le malattie non trasmissibili, da quelle cardiovascolari alle metaboliche. E' Allo studio in sede Onu una moratoria - con una discussione avviata da una settimana con la propria agenzia per la Salute, l'Oms - che induca i Paesi membri a frenare il consumo, in particolare del ...

Sindone - Studio choc : «Almeno metà delle macchie di sangue sono false» : Almeno la metà delle macchie di sangue della Sindone di Torino sarebbe falsa: solo alcune sarebbero compatibili con la posizione di un uomo crocifisso, ma altre non trovano giustificazione in...

Sindone - Studio choc : 'Almeno metà delle macchie di sangue sono false' : Almeno la metà delle macchie di sangue della Sindone di Torino sarebbe falsa: lo rivela una nuova ricerca condotta con tecniche forensi. Solo alcune macchie sarebbero compatibili con la posizione di ...

Omicidio-suicidio da choc : va dal notaio per la separazione invece spara alla moglie e si uccide nello Studio legale : UDINE - Omicidio suicidio in pieno centro a Udine in via Rialto dove una coppia in fase di separazione si era recata nello studio di un notaio per redigere un atto. Improvvisamente l'uomo ha...

“Stai zitta!”. E Patrizia… ops. Diretta choc al GF. Bonetti vs Falace - la frase allucinante rimbomba nello Studio ed è subito polemica (l’ennesima) : La quinta puntata del Grande Fratello 15 ha riservato delle chicche imperdibili. La conduttrice non ha fatto alcun accenno alla fuga in massa degli sponsor del reality, Luigi Favoloso è stato espulso per aver indossato una maglietta con una scritta sessita, mentre Mariana Falace è stata l’eliminata della serata. In nomination sono finiti Lucia Bramieri, il romano Danilo Aquino e Simone Coccia Colaiuta. Ospiti a sorpresa: ...