Stavolta sono i giudici Ue a stangare i pensionati italiani

(Di venerdì 20 luglio 2018) Anche idi Strasburgo hanno stangato i. La Corte europea dei diritti umani (Cedu) ha infatti respinto, dichiarandolo inammissibile, il ricorso di 10.059contro il decreto Poletti del 2015 sulla perequazione delle pensioni dal 2012. Nella loro decisione, che è definitiva, i magistrati ribadiscono che le misure prese dal governo (bonus rivalutazione limitato ai trattamenti non superiori a 6 volte il minimo, cioè a circa 3mila euro lordi) e dal legislatore non violano i diritti dei. Per il governo italiano si sancisce in maniera ultimativa un risparmio di circa 30 miliardi di euro annui.In pratica, per la Corte di Strasburgo ha fatto fede la sentenza della Corte Costituzionale dello scorso ottobre nella quale gli ermellini stabilivano che il decreto che rimborsava parzialmente iper le mancate rivalutazioni del biennio 2012-2013 ...