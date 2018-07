Stash racconta la rissa | “Nessuno mi ha aiutato”

dilei

(Di venerdì 20 luglio 2018) “Nessuno mi ha aiutato”:torna a parlare dellain cui è stato coinvolto qualche tempo fa per difendere una donna. Il cantante ha spiegato di essere intervenuto d’istinto e di non essersi pentito della scelta fatta. Ricordando quei momenti l’ex concorrente di Amici ha spiegato di non aver ricevuto l’aiuto dai passanti che, al contrario, hanno ripreso la scena.interveniva erano tutti con i telefonini a riprendere la scena” ha svelato. Alcune settimane faavevato su Instagram l’episodio. “Più che laquello che mi interessa è fare arrivare alle persone il messaggio che non bisogna toccare le donna – ha spiegato al settimanale Grazia -. Siete belle! Siete il motore e il motivo di tutto”. A inizio luglio il 28enne dei The Kolors aveva pubblicato sui social una foto in cui mostrava i lividi sul ...