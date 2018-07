Stampa Inglese | Conte pronto a chiedere i danni al Chelsea

L'autorevolezza perduta della Stampa inglese : Un tempo i giornali anglosassoni, quando venivano citati da noi poveracci meridionali, erano sempre etichettati come "autorevoli".Certo c'erano e ci sono i tabloid, i giornali popolari, che vendono ancora una caterva di copie, che ieri come oggi, piazzavano belle fanciulle in prima pagina e notizie su sconvolgenti cure, che in realtà nessuno ha mai testato.Il Daily Mail, quasi fosse un Giornaletto italiano, si era permesso la settimana scorsa di ...