Stadio Roma | il costruttore Luca Parnasi scarcerato | ai domiciliari

Stadio Roma - Parnasi scarcerato/ Ultime notizie : arresti domiciliari per il costruttore capitolino : Stadio Roma, Parnasi scarcerato, Ultime notizie: arresti domiciliari per il costruttore capitolino dopo l'interrogatorio avvenuto poche settimane fa presso il carcere di San Vittore(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 13:18:00 GMT)

Stadio Roma - Parnasi ai domiciliari : Il costruttore Luca Parnasi , arrestato il 13 giugno scorso nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma, è stato posto ai domiciliari dal gip di Roma dopo una istanza presentata dai suoi ...

Stadio Roma - Parnasi scarcerato - va ai domiciliari : Il costruttore Luca Parnasi è stato posto ai domiciliari dal gip di Roma dopo una istanza presentata dai difensori. Il costruttore è coinvolto nell'inchiesta sul nuovo Stadio che dovrebbe sorgere ...

Stadio Roma - Parnasi scarcerato : va ai domiciliari : Stadio Roma, Parnasi scarcerato: va ai domiciliari L'imprenditore è detenuto dal 13 giugno. La scelta del gip è legata all'ultimo interrogatorio durante il quale l'indagato avrebbe rilasciato dichiarazioni che hanno attenuato le probabilità di inquinamento probatorio Parole chiave: ...

Stadio Roma : Parnasi scarcerato - va ai domiciliari : Il costruttore Luca Parnasi è stato posto ai domiciliari dal gip di Roma dopo una istanza presentata dai difensori. Il costruttore è coinvolto nell'inchiesta sul nuovo Stadio che dovrebbe sorgere nella zona di Tor di Valle. La decisione del gip Maria Paola Tomaselli è legata all'ultimo interrogatorio durante il quale l'indagato, in base a quanto si apprende, avrebbe reso dichiarazioni che hanno attenuato le ...

Stadio Roma : Parnasi scarcerato - va ai domiciliari : Dopo il secondo interrogatorio, il gip ha concesso al costruttore la possibilità di tornare a casa per aver reso dichiarazioni che hanno attenuato le probabilità di inquinamento probatorio. Era in ...

Inchiesta Stadio Roma - Parnasi va ai domiciliari : Luca Parnasi, il costruttore accusato di aver pagato tangenti per lo Stadio della Roma, va agli arresti domiciliari. Il via libera è del gip Maria Paola Tomaselli che ha accolto l'istanza presentata dai difensori dell'ex amministratore unico dell'Eurnova dopo l'interrogatorio reso venerdì scorso in procura.Parnasi, che era detenuto in carcere dal 13 giugno scorso, è accusato di essere la mente di un'associazione per delinquere finalizzata alla ...

Stadio Roma - Parnasi scarcerato : va ai domiciliari - : L'imprenditore è detenuto dal 13 giugno. La scelta del gip è legata all'ultimo interrogatorio durante il quale l'indagato avrebbe rilasciato dichiarazioni che hanno attenuato le probabilità di ...

Stadio Roma - Parnasi scarcerato - va ai domiciliari : Il costruttore Luca Parnasi è stato posto ai domiciliari dal gip di Roma dopo una istanza presentata dai difensori. Il costruttore è coinvolto nell'inchiesta sul nuovo Stadio che dovrebbe sorgere ...

Inchiesta Stadio Roma - scarcerato il costruttore Parnasi : Il gip ha dato parere favorevole agli arresti domiciliari dopo l'ultimo interrogatorio durante il quale l'indagato avrebbe reso dichiarazioni che hanno ridotto le probabilità di inquinamento probatorio

Anzaldi (PD) : Stadio Roma - Bonafede conferma su Lanzalone : Roma – “Il ministro della Giustizia Bonafede conferma in tv ad ‘Agora” di essere stato lui a portare Lanzalone a Roma: la sindaca Raggi ha detto la verita’, quando ha confessato ai pm che l’avvocato genovese, arrestato nell’ambito dell’inchiesta sullo Stadio della Roma, gli era stato imposto dai vertici del suo partito. Se Bonafede continua a non voler venire in Aula in Parlamento a spiegare i suoi ...

Roma - lo Stadio Flaminio verso la tutela della Soprintendenza : “Si riconosce il valore dell’opera. Ora il recupero” : Completare la procedura di tutela per poi avviare la riqualificazione. La Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma porterà a compimento, in questi giorni, l’iter per lo Stadio Flaminio. L’ente pubblico riconosce così il valore dell’opera di Pier Luigi e Antonio Nervi che da anni è in completo stato di abbandono. La proprietà della struttura è di Roma Capitale. “La tutela ha l’obiettivo di un suo ...

Stadio Roma - Baldissoni : “l’iter è ok” : “Novità riguardo al nuovo Stadio della Roma? Veniamo da alcune settimane in cui c’è stata molto attenzione mediatica, ma non è stata un’indagine sullo Stadio, gli inquirenti hanno specificato che non hanno riscontrato vizi all’interno dell’iter. Noi manteniamo la nostra fiducia e ribadiamo il diritto di vederlo realizzato nel più breve tempo possibile, non solo nell’interesse della Roma, ma anche della ...

Roma - Baldissoni : 'Lo Stadio è un nostro diritto - il procedimento non è viziato dall'inchiesta' : Mentre la squadra continua a sudare in vista della nuova stagione, la Roma ha presentato un nuovo sponsor , La Molisana, . In conferenza stampa, il direttore generale Mauro Baldissoni è tornato a ...