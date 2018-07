Stadio della Roma | Luca Parnasi ai domiciliari Il gip | “Attenuata la possibilità di

Crotone - questione Stadio Ezio Scida : La senatrice Margherita Corrado spiega nuovamente i termini della vicenda : l’errore risale al 2016 : Senza un attimo di tregua continua il botta e risposta tra la senatrice Margherita Corrado (M5s) ed il Sindaco di

Ahi Crotone : no della soprintendenza archeologica alla proroga per l’utilizzo di una parte dello Stadio Scida : Lo stadio Scida di Crotone potrebbe subire alcune modifiche a causa del no della soprintendenza archeologica della Calabria all’utilizzo delle strutture amovibili Lo stadio Scida di Crotone potrebbe subire modifiche a causa del no a una proroga per l’utilizzo delle strutture amovibili da parte della soprintendenza archeologica della Calabria. La tribuna coperta e curva sud dello stadio potrebbero dunque essere smontate a causa ...

Nardella : “più tempo per nuovo Stadio? Aspettiamo comunicazioni” : “In tutta franchezza non si capisce il motivo di questo annuncio anche perché il Comune ha dato seguito alla richiesta scritta della stessa Fiorentina per i 6 mesi di prosecuzione del pubblico interesse decorrenti dall’adozione della variante, che dunque scadono il 31/12. Peraltro il Comune al momento non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale e alcuna motivazione per la quale Fiorentina affermi di aver bisogno di più ...

Fiorentina - Della Valle : “siamo vicini al nuovo Stadio” : “Il nuovo stadio? A settembre ci incontreremo con il Comune, poi avremo sei mesi per il progetto esecutivo. Siamo vicini al traguardo”. Così Andrea Della Valle intervenendo sulla questione del nuovo impianto che tiene banco a Firenze ormai da 10 anni. “Speriamo di non fare come il Cagliari – ha aggiunto il patron Della Fiorentina in visita alla squadra a Moena -, ho fiducia, sono così tanti anni che ce ne stiamo ...

Roma - lo Stadio Flaminio verso la tutela della Soprintendenza : “Si riconosce il valore dell’opera. Ora il recupero” : Completare la procedura di tutela per poi avviare la riqualificazione. La Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma porterà a compimento, in questi giorni, l’iter per lo Stadio Flaminio. L’ente pubblico riconosce così il valore dell’opera di Pier Luigi e Antonio Nervi che da anni è in completo stato di abbandono. La proprietà della struttura è di Roma Capitale. “La tutela ha l’obiettivo di un suo ...

Tra esultanze e abbracci alla Presidente croata : Macron scatenato allo Stadio Luzhniki dopo la vittoria della Francia : Kolinda Grabar-Kitarovic ed Emmanuel Macron nella tribuna dello stadio Luzhniki di Mosca si abbracciano a fine partita, il Presidente francese esulta per la vittoria della sua Nazionale Il Presidente francese Emmanuel Macron esulta ai gol della Francia durante la finale dei Mondiali di Russia 2018. La Nazionale francese ha vinto la coppa del mondo e il suo primo ministro non si trattiene. Il fair play sugli spalti è poi davvero speciale, ...

Stadio della Roma - Parnasi chiede un nuovo interrogatorio con i pm dopo il no alla scarcerazione della Cassazione : Luca Parnasi chiederà nuovamente di essere interrogato dalla procura di Roma. dopo lo stop della Cassazione alla richiesta di annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare, in nottata è arrivata la decisione dei giudici di piazza Cavour che hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai difensori del costruttore al centro dell’inchiesta sullo Stadio della società giallorossa. Nella loro istanza gli avvocati Emilio Ricci e ...

BEYONCÈ E JAY-Z - CONCERTO MILANO/ Stadio San Siro : lo show dell'amore e della pace dedicato ai fan (6 luglio) : BEYONCÈ e JAY-Z sono pronti a conquistare lo Stadio San Siro con la prima data italiana di MILANO che andrà in scena oggi, 6 luglio. Ecco tutte le info utili su biglietti e viabilità(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 15:03:00 GMT)

Stadio della Roma - Luca Parnasi resta in carcere. Gip nega la scarcerazione : resta in carcere Luca Parnasi, il costruttore arrestato nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Il gip Maria Paola Tomaselli ha respinto l’istanza di scarcerazione avanzata dai difensori dopo l’interrogatorio, durato circa 11 ore, durante il quale l’imprenditore avrebbe fatto ammissioni sulle dazioni di danaro ai partiti. La Procura aveva dato parere favorevole alla concessione dei domiciliari. La decisione del ...

Stadio della Roma - i verbali di Luca Parnasi : “Palozzi mi chiedeva sempre soldi - Civita voleva un lavoro per il figlio” : “Palozzi mi chiedeva sempre soldi, a Civita ho fatto un favore mettendomi nei suoi panni come padre ma non gli ho mai dato soldi”. Luca Parnasi, il costruttore finito in carcere nella maxi inchiesta sul nuovo Stadio della Roma e che ha cominciato a collaborare con la procura, descrive così ai pm di piazzale Clodio il suo rapporto con i due indagati, rappresentanti della politica Romana. Il primpo è l’ex assessore regionale del Pd, ...

Migranti - ex deputato Udc arrestato : “I soldi per l’accoglienza usati per comprare l’abbonamento allo Stadio della Juventus” : I fondi per l’accoglienza ai Migranti in provincia di Trapani sono stati utilizzati anche per acquistare abbonamenti allo Juventus Stadium per la stagione 2015/2016. Il retroscenza è emerso durante una delle perquisizioni negli uffici riferibili a Onofrio “Norino” Fratello, ex deputato dell’ Udc dell’Assemblea Regionale Siciliana, arrestato dai carabinieri di Trapani. Tra i documenti sequestrati, infatti, gli ...