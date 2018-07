SsangYong in continua crescita in Italia : presenza rafforzata : SsangYong rafforza la sua presenza in Italia. Dopo una fase di strutturazione e assetto delle divisioni, pronto un piano di crescita triennale. Al centro il prodotto, la sicurezza di affidabilità e le garanzie, ma anche azioni per estendere la riconoscibilità del marchio Pronto a partire già dall’ultimo Trimestre del 2018 l’importante piano di sviluppo, su basi triennali, del marchio SsangYong in Italia. Come per gli altri paesi europei e ...