Spunta un altro video di Nibali | ecco perché è caduto al Tour

Lazio - un altro Felipe chiede spazio. E Spunta Pedro del Chelsea : costa 25 milioni : dal nostro inviato AURONZO DI CADORE 'Abbiamo preso Papu Gomez'. Una voce incontrollata si è diffusa in una attimo sulla tribunetta dello stadio Zandegiacomo dove la Lazio stava disputando la prima ...

Milan : i 32 milioni di Li Yonghong sono attesi per oggi. Spunta un altro Mister X : LaPresse la cessione - Su questo fronte, come ci spiegano Marco Pasotto e Massimo Lopes Pegna nell'articolo sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, continua il silenzio di Rocco Commisso, che ...

Altro che trasparenza a Montecitorio Spunta il «vietato l'accesso ai giornalisti» : Dovevano aprire il Parlamento "come una scatola di tonno". Invece, cinque anni dopo il roboante annuncio di Beppe Grillo, la cosiddetta "legislatura del cambiamento" si sta caratterizzando per un'inattesa e sorprendente blindatura del Parlamento e di tutti i suoi spazi. Alla faccia della tanto sbandierata trasparenza, infatti, a quasi quattro mesi dall'insediamento delle nuove Camere sono stati diversi e reiterati gli episodi in cui i ...

Altro che sballo : tra musica e ragazzi scatenati - Spunta la persona che non ti aspetteresti mai di trovare al rave party : Dj Marky è alla console durante un rave drum & bass al Motion nightclub di Bristol e tra la folla in festa uno dei presenti filma una scena a dir poco singolare. Un ragazzo in cima ad una scalinata è completamente immerso nella lettura di un libro, noncurante del frastuono della musica e della gente che balla. Un addetto alla sicurezza si avvicina al ragazzo e controlla che il libro non sia un espediente per nascondere sostanze stupefacenti. ...

Doping - Magnini nei guai : Spunta un altro capo d’accusa - richiesti 8 anni di squalifica : Filippo Magnini, che si dichiara estraneo ai reati contestatigli, potrebbe incorrere in una squalifica di 8 anni: ecco la richiesta fatta dalla Procura anti-Doping guai per Filippo Magnini. Il caso Doping, che lo vede intricato al fianco del dietologo Guido Porcellini (suo mentore dal 2015 al 2017), potrebbe costare caro all’ex nuotatore della Nazionale italiana. Il 36enne di Pesaro, che si era dichiarato ad ottobre del tutto estraneo alle ...