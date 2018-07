“Spiagge per cani” | Boehringer Ingelheim Animal Health in prima linea con giornate

meteoweb.eu

: Ci sono tantissime spiagge 'dog friendly' in Veneto, per chi vuole godersi le ferie senza per forza stare lontano d… - zaiapresidente : Ci sono tantissime spiagge 'dog friendly' in Veneto, per chi vuole godersi le ferie senza per forza stare lontano d… - Sabrina80375452 : @berbeerre Io adoro la pace del lago! Il mare per me è più stressante...a meno che siano acque trasparenti e spiagge bianche e deserte???? - vinKenzo : Amici cari 1775 volte grazie. Questo è il numero di firme raccolte per avere una o più spiagge attrezzate per i di… -

(Di venerdì 20 luglio 2018) Tornano anche quest’estate leper, quattro stabilimenti balneari attrezzati per gli amici a quattro zampe e ribattezzati spiaggia di Pluto (Bibione), spiaggia di Duke (Legnano Riviera) e spiagge di Pippo (Passignano sul Trasimeno e Albenga). Lidi pensati per l’accoglienza e il divertimento di cani e proprietari, al centro quest’anno di attività formative e di intrattenimento promosse dae Frontline Tri-Act durante tutto il mese di luglio. In dettaglio, per ciascuna spiaggia è prevista una giornata dedicata alla salute dei cani con momenti di sensibilizzazione su pappataci, pulci e zecche e di divertimento con aperitivi, gadget e percorsi ludici dedicati. Gli eventi si sono già svolti con successo il 7 e 8 luglio scorsi presso le spiagge di Pluto e Duke, mentre sono previsti per il 21 e 22 luglio nelle spiagge di Pippo a Passignano sul ...