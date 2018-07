Spiagge | l’Aics organizza il pronto soccorso per tartarughe

meteoweb.eu

(Di venerdì 20 luglio 2018) Vedette per gli avvistamenti dellein difficolta’ e operatori di primo, con tanto di “vasche” pre-ospedaliere di accoglienza: il tutto per aiutare Cnr-Ismar a ridurre i casi di catture accidentali e di mortalità post cattura delle. Questo l’apporto che i volontari dell’ente di promozione sportiva e sociale Aics, Associazione Italiana Cultura Sport, daranno al progetto europeo TartaLife, nato per la conservazione della tartaruga marina Caretta caretta, condotto in collaborazione con i pescatori, promosso nelle 15 regioni italiane che si affacciano sul mare e finanziato dall’Unione Europea attraverso il fondo LIFE+NATURA 2012. Minacciata a livello planetario da numerose attivita’ antropiche, si stima che in Mediterraneo ogni anno la pesca professionale catturi accidentalmente oltre 130 mila esemplari di...