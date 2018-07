Spettacoli | concerti e sport | Bergamo Estate | gli appuntamenti dal 23 al 31 luglio

'Casola è una favola' : Spettacoli - concerti e laboratori a Chiesa di Sopra : Doppio appuntamento domenica 22 Luglio per la XXXVI edizione di Casola è una Favola, spettacoli , concerti , laboratori nei luoghi suggestivi di Casola Valsenio . Scenario la splendida cornice della Chiesa di Sopra , uno dei siti dove sorse anticamente il paese di Casola, e dal quale si ...

Sere d'Estate in Floridiana : concerti e Spettacoli al tramonto. Solo 10 euro : Dal 19 luglio 2018 partirà la rassegna ' Le Sere d'Estate ' in Villa Floridiana a Napoli con concerti e spettacoli pronti ad arricchire l'estate culturale all'ombra del Vesuvio. La manifestazione, a cura di Pro Cultur " Nuovo Teatro San Carluccio , si chiuderà il 29 settembre 2019 con il Premio ...

Il teatro è un nuraghe - da luglio a ottobre concerti e Spettacoli a Serra Orrios e Romanzesu - Sardiniapost.it : ... nell'altopiano di Gollai a Dorgali e il complesso di Romanzesu di Bitti , entrambi nel Nuorese, ma anche teatri e musei accolgono 'Identità Nuragiche' , 13 spettacoli con nomi come Fabrizio Bosso e ...

ARCIDOSSO - GR - tre giorni di musica folk con il festival "Il calore della terra" laboratori gli Spettacoli e i concerti ad ingresso libero con importanti protagonist* della musica popolare italiana : ... la rassegna trasforma il borgo amiatino in un palcoscenico a cielo aperto dove luoghi ricchi di storia come il Castello Aldobrandesco o il bellissimo Parco del Pero ospitano laboratori , spettacoli e ...

Concerti - sport e Spettacoli : ecco l'estate vissana : Il 29 luglio giornata per i bambini: Girolodubus dalle 11,30 ai Giardini del Lago; a seguire numerosi spettacoli per i più piccoli. Per maggiori info vi rimandiamo alla pagina Facebook Vissosteniamo .