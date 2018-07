Spazio | lanciatori | Orion | superata la settima prova paracadute

Spazio - lanciatori : Blue Origin - successo per il secondo volo del 2018 : Blue Origin mette a segno un altro successo. Il razzo New Shepard si è staccato dalla rampa di lancio di Van Horn in Texas quando in Italia erano le 17 e 12. Obiettivo del lancio, il secondo del 2018, era quello di testare la sicurezza del motore riutilizzabile durante il volo suborbitale, spingendo il razzo fino ai suoi limiti raggiungendo un’altezza da record. New Shephard non ha disatteso le aspettative – riporta Global Science ...

Spazio - ESA : test di lancio dimostra un solido motore per i lanciatori Ariane 6 e Vega-C : Il tiro al banco – o hot firing – del motore P120C a propellente solido che si è tenuto il 16 luglio 2018 presso lo Spazioporto europeo in Guyana francese, dimostra che il motore è idoneo per il volo su Vega-C il prossimo anno e su Ariane 6 a partire dal 2020. Questo test segna una tappa importante nel programma di sviluppo dei lanciatori europei di nuova generazione, progettati per aumentare la nostra autonomia nell’area ...

Spazio - lanciatori : Blue Origin vede doppio e massimizza i ricavi riducendo i costi per viaggi condivisi : Jeff Bezos punta al raddoppio per la corsa dei privati allo Spazio. Col New Glenn, il “più potente razzo per portare in orbita le persone e i satelliti commerciali“, il numero uno di Amazon e proprietario dell’azienda spaziale Blue Origin coltiva il progetto di moltiplicare per due i ricavi, piazzando due clienti in un solo lancio. Il primo lancio – riporta Global Science – è previsto per la fine del 2020. Per ...

Spazio - lanciatori europei di nuova generazione : testato con successo il motore a propellente solido P120C : Si è svolto con successo a Kourou, nel centro spaziale europeo in Guyana francese, il test del motore a propellente solido P120C. L’esito del test è un passaggio fondamentale verso la realizzazione dei lanciatori europei di nuova generazione Vega-C e Ariane 6. Avio, azienda italiana leader nell’industria aerospaziale e quotata alla borsa di Milano, ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo del P120C, il più grande motore monolitico a propellente ...

Spazio - Cina : “Entro il 2030 lanciatori super potenti per battere la Nasa” : Entro il 2030 la Cina svilupperà vettori spaziali più potenti di quelli attualmente utilizzati dalla Nasa. E’ la previsione rivelata durante un discorso pubblico all’Universita’ Tsinghua, una delle piu’ prestigiose del Paese, da un accademico dell’Accademia di Ingegneria e capo progetto dell’Accademia della Tecnologia per i Veicoli di Lancio, Long Lehao, citato dall’agenzia Xinhua. Il vettore Long-March ...